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Новый посол Израиля в Беларуси прибыл в Минск

06.02.2017 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля Алон Шохам прибыл в Минск, сообщили в посольстве.

В марте стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение не закрывать израильское посольство в Минске

Бывший посол Израиля в Минске Иосиф Шагал завершил дипмиссию в Беларуси в конце лета 2015 года, потом появилась информация. Что правительство Израиля хочет закрыть посольство в Минске из соображений экономии. Но весной 2016 года МИД Израиля объявил о решении сохранить присутствие своей дипмиссии в Беларуси в прежнем формате.

"Посол прибыл в Минск вчера", — сообщили Sputnik в понедельник в израильской дипмиссии.

До назначения главой дипмиссии Шохам возглавлял консульский департамент МИД Израиля. Весной 2016 года в течение месяца Шохам находился в Беларуси и являлся временным поверенным в делах Израиля.

Алон Шохам — профессиональный дипломат, уроженец Латвии, знающий русский язык.

С 26 ноября 2015 года между Израилем и Беларусью действует безвизовый режим.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшем году Алон Шохам месяц проработал в Беларуси - был здесь временным поверенным, он профессиональный дипломат, уроженец Латвии, знающий русский язык.

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