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В Минске будут обсуждены совместные мероприятия белорусских и российских десантников

06.02.2017 10:58 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. 6 февраля делегация Воздушно-десантных войск России с официальным визитом убыла в Минск.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества.

На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ РФ и ССО ВС Беларуси предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.

В целом в 2017 году около 1.000 российских десантников будут принимать участие в совместных тактических, командно-штабных, тактико-специальных, антитеррористических и специальных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами России.

Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Беларусь будет проходить до 9 февраля в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. 6 февраля делегация Воздушно-десантных войск России с официальным визитом убыла в Минск. Как сообщает департамент информации и массовых...

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