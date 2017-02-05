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В Минске будут обсуждены совместные мероприятия белорусских и российских десантников
06.02.2017 10:58 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 6 февраля. 6 февраля делегация Воздушно-десантных войск России с официальным визитом убыла в Минск.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества.
На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года.
В 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ РФ и ССО ВС Беларуси предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.
В целом в 2017 году около 1.000 российских десантников будут принимать участие в совместных тактических, командно-штабных, тактико-специальных, антитеррористических и специальных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами России.
Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Беларусь будет проходить до 9 февраля в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. 6 февраля делегация Воздушно-десантных войск России с официальным визитом убыла в Минск. Как сообщает департамент информации и массовых...
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