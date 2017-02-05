Минск, 6 февраля. В Тбилиси 6—7 февраля проходят белорусско-грузинские межмидовские консультации, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, грузинскую — заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.

В рамках консультаций стороны рассмотрят весь спектр вопросов белорусско-грузинского взаимодействия, включая сотрудничество на международных площадках, подготовку двусторонних мероприятий, запланированных на 2017 год, сообщает пресс-служба.

Первый замглавы белорусского ведомства также примет участие во втором заседании межведомственной рабочей группы по развитию белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества, в рамках которого планируется обсудить актуальные вопросы белорусско-грузинского взаимодействия в области промышленности, производственной кооперации, сельского хозяйства, поставок белорусской пищевой продукции.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Беларусью в январе—сентябре 2016 года составил порядка 60 млн долларов, в том числе экспорт из Грузии — более 12,3 млн долларов, импорт из Беларуси — 47,4 млн. В 2016 году в Тбилиси открылось посольство Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Тбилиси проходят белорусско-грузинские межмидовские консультации Минск, 6 февраля. В Тбилиси 6—7 февраля проходят белорусско-грузинские межмидовские консультации, сообщает пресс-служба белорусского МИД. Белорусскую...

Ирина Турчина, БелаПАН.