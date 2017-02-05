Минск, 6 февраля. О необходимости "непрерывного кадрового обновления" госаппарата заявил Александр Лукашенко 6 февраля в Минске на совещании по оптимизации Администрации президента.



"Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано", — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства. — Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе президента являются важнейшими".

Он напомнил, что некоторое время назад при назначении главы Администрации президента и его первого заместителя была поставлена задача спокойно, разумно и без кампанейщины реформировать эту структуру.



"Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали", — сказал Лукашенко. По его словам, в первую очередь это необходимо для повышения эффективности работы государственного аппарата. "Меньшими силами можно и нужно решать задачи на самых главных направлениях", — подчеркнул он.



В этой связи глава государства еще раз обозначил основные требования по оптимизации Администрации президента. "Во-первых, вы должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, которые очень нужны для развития нашего государства. Порой этих идей предостаточно в нашем обществе. Последний разговор — как раз свидетельство тому. Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И я жду от ее руководства слаженной и четкой работы. Вы должны быть одной, единой командой, чтобы знания, опыт и энергия каждого служили общему делу", — сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: После оптимизации в госаппарате должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству Минск, 6 февраля. О необходимости "непрерывного кадрового обновления" госаппарата заявил Александр Лукашенко 6 февраля в Минске на совещании по...

Ирина Турчина, БелаПАН.