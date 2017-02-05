МИНСК, 6 фев — Sputnik. Иск Беларуси по поводу ограничения объемов поставляемой в республику российской нефти не поступал в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости со ссылкой на представителя секретариата суда.



© Sputnik Стрингер Лукашенко назвал нефтегазовые переговоры с РФ "издевательством"

В минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции заявил, что Беларусь обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти . При этом он не уточнил, о каком именно суде идет речь.

"Такой иск не поступал. Такой информации пока нет", — сообщил представитель суда.

Как ранее сообщал Sputnik, объем поставок нефти из РФ в Белоруссию в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн. В декабре советник президента "Транснефти" Игорь Демин говорил журналистам, что компания планировала поставить в Беларусь в первом квартале 2017 года 4,5 миллиона тонн нефти, но возможна корректировка.

Ранее РФ планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что снижение беспошлинных поставок российской нефти в Белоруссию в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Между тем, еще один белорусско-российский иск до настоящего времени находится в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате — это иск "Газпром трансгаз Беларусь" к белорусским газоснабжающим организациям о неоплате ими долга за поставленный в 2016 году природный газ.