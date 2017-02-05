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Нефтяной иск Беларуси в суд ЕАЭС не поступал

06.02.2017 12:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Иск Беларуси по поводу ограничения объемов поставляемой в республику российской нефти не поступал в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости со ссылкой на представителя секретариата суда.

Нефтяной иск Беларуси в суд ЕАЭС не поступал
© Sputnik Стрингер
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В минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции заявил, что Беларусь обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. При этом он не уточнил, о каком именно суде идет речь.

"Такой иск не поступал. Такой информации пока нет", — сообщил представитель суда.

Как ранее сообщал Sputnik, объем поставок нефти из РФ в Белоруссию в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн. В декабре советник президента "Транснефти" Игорь Демин говорил журналистам, что компания планировала поставить в Беларусь в первом квартале 2017 года 4,5 миллиона тонн нефти, но возможна корректировка.

Ранее РФ планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что снижение беспошлинных поставок российской нефти в Белоруссию в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Между тем, еще один белорусско-российский иск до настоящего времени находится в Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате — это иск "Газпром трансгаз Беларусь" к белорусским газоснабжающим организациям о неоплате ими долга за поставленный в 2016 году природный газ.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде нет информации о том, что Беларусь обращалась за защитой своих интересов в связи с ограничением Россией поставок нефти в республику.

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