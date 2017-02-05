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Лукашенко рассказал, какой хочет видеть свою Администрацию

06.02.2017 12:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Администрация президента Беларуси должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, заявил глава государства Александр Лукашенко в понедельник на совещании по оптимизации этого государственного органа управления, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.

В ходе совещания Лукашенко напомнил, что некоторое время назад при назначении главы и первого замглавы Администрации президента была поставлена задача спокойно, разумно и без кампанейщины реформировать эту структуру.

"Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано", — подчеркнул глава государства. 

Он отметил, что дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе президента являются важнейшими.

"Как главный политический штаб главы государства, она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали", — сказал президент. По его словам, в первую очередь это необходимо для повышения эффективности работы государственного аппарата.

"Меньшими силами можно и нужно решать задачи на самых главных направлениях", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко еще раз обозначил основные требования по оптимизации Администрации.

"Во-первых, вы должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, которые очень нужны для развития нашего государства. Порой этих идей предостаточно в нашем обществе. Последний разговор — как раз свидетельство тому", — сказал он.

Также Администрация должна стать "монолитным экспертным центром", где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам.

"И я жду от ее руководства слаженной и четкой работы. Вы должны быть одной, единой командой, чтобы знания, опыт и энергия каждого служили общему делу", — сказал президент.

По его словам, Администрация также должна следить за процессом дебюрократизации и молниеносно реагировать на изменения ситуации в политике, экономике, социальной и иных сферах.

"Никакой волокиты, никакого сбрасывания, как это было в советские времена и бытует зачастую сегодня, жалоб и заявлений на имя президента, Администрации Президента вниз", — потребовал он.

Александр Лукашенко подчеркнул недопустимость ситуации, когда жалобы в итоге возвращаются в те инстанции, на которые и жаловались люди.

"Я буду считать это как минимум махровым бюрократизмом", — заявил Лукашенко.

Он отметил, что необходимо ввести в практику регулярный контроль качества работы соответствующего подразделения по работе с обращениями граждан в Администрации президента.    

 
Теги: Минск
 
 
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Меньшими силами нужно и можно решать задачи на самых главных направлениях, в госаппарате должны остаться только те, кто хочет работать.

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