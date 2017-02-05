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Лукашенко призвал отказаться от показухи и надуманности в идеологии

06.02.2017 13:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в сфере идеологической работы в государстве важно отказаться от всего показушного и надуманного.

В понедельник глава государства провел совещание по совершенствованию работы Администрации президента.

Лукашенко призвал отказаться от показухи и надуманности в идеологии
© Sputnik Иван Руднев
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"Нужно продолжить совершенствование национальной идеологии. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития. Важно отказаться от всего показушного и надуманного. Ни в коем случае не должно быть каких-то формальных и ненужных мероприятий", — заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

По его словам, необходимо выстроить систему идеологической работы в государстве. "Мы как-то пытались это сделать, опираясь и на опыт советских времен, устанавливая единые политические дни, но все это скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии", — констатировал Александр Лукашенко.

Он отметил, что идеологический работник должен обладать не только знаниями, но и особыми личными качествами. "Это от природы одаренные люди, которые имеют определенную харизму и могут не только донести до людей что-то по теме, но и влиять на их сознание. Важно, чтобы это были еще и руководители. Это лишний фактор доверия людей к этому человеку, который будет перед ними выступать", — сказал президент.

Александр Лукашенко добавил, что в идеологической работе необходимо действовать по принципу "лучше меньше, да лучше". "Формализма быть не должно", — подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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Не должно быть формальных и ненужных мероприятий, в идеологической работе нужно действовать по принципу "лучше меньше, да лучше".

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