Минск, 6 февраля. О необходимости "непрерывного кадрового обновления" госаппарата заявил Александр Лукашенко 6 февраля в Минске на совещании по оптимизации Администрации президента.



"Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано, — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства. — Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе президента являются важнейшими".



Он напомнил, что некоторое время назад при назначении главы Администрации президента и его первого заместителя была поставлена задача "спокойно, разумно и без кампанейщины" реформировать эту структуру.



"Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали", — сказал Лукашенко. По его словам, в первую очередь это необходимо для повышения эффективности работы государственного аппарата. "Меньшими силами можно и нужно решать задачи на самых главных направлениях", — подчеркнул он.

Лукашенко также считает необходимым повысить роль своих помощников в координации работы с регионами и со всеми ветвями власти.



"Они в полной мере отвечают перед главой государства за социально-политическую обстановку на местах. А также обязаны отслеживать ситуацию в каждой точке Беларуси и доводить ее до сведения руководства страны", — сказал он.



Белорусский официальный лидер подчеркнул, что особое внимание предстоит уделять исполнительской дисциплине. "Задачи необходимо выполнять быстро, качественно, без волокиты и лишних бумаг, требуя того же от всей вертикали власти. Коль мы идем на оптимизацию и предусматриваем серьезнейшее сокращение, взамен — жесточайшая исполнительская дисциплина", — заявил он.



Кроме того, Лукашенко считает необходимым отказаться от всего "показушного и надуманного" в сфере идеологической работы. "Ни в коем случае не должно быть каких-то формальных и ненужных мероприятий", — заявил он.



По словам руководителя, необходимо выстроить систему идеологической работы в государстве. "Мы как-то пытались это сделать, опираясь и на опыт советских времен, устанавливая единые политические дни, но все это скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии", — констатировал Лукашенко, подчеркнув, что в идеологической работе необходимо действовать по принципу "лучше меньше, да лучше".



"Формализма быть не должно", — заявил Лукашенко чиновникам. Он подчеркнул недопустимость ситуации, когда жалобы в итоге возвращаются в те инстанции, на которые люди жаловались. "Я буду считать это как минимум махровым бюрократизмом", — сказал он и потребовал установить "жесткий контроль за процессом дебюрократизации и молниеносное реагирование на изменения ситуации в политике, экономике, социальной и иных сферах".



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: После оптимизации в госаппарате должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству (обновлено) Минск, 6 февраля. О необходимости "непрерывного кадрового обновления" госаппарата заявил Александр Лукашенко 6 февраля в Минске на совещании по оптимизации...

Ирина Турчина, БелаПАН.