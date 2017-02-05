МИНСК, 6 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике эффективность работы Академии управления при президенте, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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Тему эффективности образовательного процесса в Академии управления Лукашенко затронул еще во время "Большого разговора с президентом" в минувшую пятницу.

"Требуется объективная оценка деятельности Академии управления (кстати, оценку я уже дал). Пожалуйста, исполняйте и не затягивайте. Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу", — заявил Лукашенко в понедельник на совещании о совершенствовании работы Администрации президента.

По его словам, в Академии управления совершенствование работы необходимо начинать с образовательных программ. "Надо посмотреть, кого мы там будем готовить, и под них делать программы. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы", — сказал белорусский лидер.

Он предложил проанализировать, кто там получил образование. "Вы проанализируйте, сколько там получили образование людей, которые завтра вообще на пенсию уходят. Они как были в этих должностях, так и остались. Зачем мы туда их направляем, какой смысл в этом?" — задал вопрос президент.



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Глава государства подчеркнул, что получение образования в Академии управления не должно быть растянутым, однако будущий управленец должен получать максимум необходимых знаний. "Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими. Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Ну и управление", — отметил Лукашенко.

"Отбор в Академию управления с этого года должен быть поставлен на самый высокий уровень. Может быть, даже как мы назначаем кадры, с учетом рекомендаций. Из кадрового реестра или же по вертикали — райисполком, облисполком и другие органы определить, которые будут направлять туда людей и нести за это ответственность", — добавил глава государства.