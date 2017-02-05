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Очередная парламентская делегация Польши посетит Беларусь 15—17 февраля
06.02.2017 13:32 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 6 февраля. Парламентская делегация Польши планирует посетить Беларусь 15—17 февраля, сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
В состав делегации войдут члены польско-белорусской парламентской группы сейма во главе с ее сопредседателем Адамом Андрушкевичем.
Как ранее сообщал БелаПАН, белорусская парламентская делегация находилась с визитом в Польше с 30 января по 2 февраля. Нижнюю палату белорусского парламента представили зампредседателя Болеслав Пирштук и председатель комиссии по международным делам Валерий Воронецкий.
31 января на встрече делегации с председателем сената Польши Станиславом Карчевским и заместителем председателя сейма Рышардом Терлецким было заявлено о готовности к диалогу и сотрудничеству. По информации пресс-службы Палаты представителей, стороны договорились "последовательно развивать белорусско-польское сотрудничество, а также сошлись во мнении о том, что парламенты обеих стран должны играть важную роль в активизации этого взаимодействия".
Это уже третий визит польских парламентариев в Беларусь за последнее время. Парламентская делегация Польши во главе с Терлецким посещала Беларусь 2—4 августа 2016 года. Делегация сената во главе с Карчевским работала в Минске 5—6 декабря.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. Парламентская делегация Польши планирует посетить Беларусь 15—17 февраля, сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания...
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