Минск, 6 февраля. Парламентская делегация Польши планирует посетить Беларусь 15—17 февраля, сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

В состав делегации войдут члены польско-белорусской парламентской группы сейма во главе с ее сопредседателем Адамом Андрушкевичем.

Как ранее сообщал БелаПАН, белорусская парламентская делегация находилась с визитом в Польше с 30 января по 2 февраля. Нижнюю палату белорусского парламента представили зампредседателя Болеслав Пирштук и председатель комиссии по международным делам Валерий Воронецкий.

31 января на встрече делегации с председателем сената Польши Станиславом Карчевским и заместителем председателя сейма Рышардом Терлецким было заявлено о готовности к диалогу и сотрудничеству. По информации пресс-службы Палаты представителей, стороны договорились "последовательно развивать белорусско-польское сотрудничество, а также сошлись во мнении о том, что парламенты обеих стран должны играть важную роль в активизации этого взаимодействия".

Это уже третий визит польских парламентариев в Беларусь за последнее время. Парламентская делегация Польши во главе с Терлецким посещала Беларусь 2—4 августа 2016 года. Делегация сената во главе с Карчевским работала в Минске 5—6 декабря.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередная парламентская делегация Польши посетит Беларусь 15—17 февраля Минск, 6 февраля. Парламентская делегация Польши планирует посетить Беларусь 15—17 февраля, сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания...

Алексей Александров, БелаПАН.