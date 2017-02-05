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Кочанова: Администрацию президента сократят на треть
06.02.2017 14:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Администрацию президента ожидает сокращение 30% госслужащих в рамках оптимизации численности ее аппарата, сообщила журналистам глава Администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего у главы государства совещания.
© Sputnik Иван Руднев
"Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура Администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили", — сказала Кочанова, слова которой приводит
Она отметила, что работа по оптимизации штатной численности всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей. Исходя из этого, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе
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В структуре Администрации останутся работать 108 госслужащих, сокращение произойдет за счет пенсионеров, остальным предложат другую работу.
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