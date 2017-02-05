МИНСК, 6 фев — Sputnik. Администрацию президента ожидает сокращение 30% госслужащих в рамках оптимизации численности ее аппарата, сообщила журналистам глава Администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего у главы государства совещания.



© Sputnik Иван Руднев Лукашенко: мои помощники по регионам были оторваны от президента

"Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура Администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили", — сказала Кочанова, слова которой приводит БелТА .

Она отметила, что работа по оптимизации штатной численности всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей. Исходя из этого, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по оптимизации своей Администрации заявил, что в этой сфере должны оставаться те, у кого "горят глаза" и кто хочет работать, принося пользу государству. При это белорусский лидер отметил, что Администрация должна стать примером обновления и оптимизации государственных органов республики.