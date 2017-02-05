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На границе России с Беларусью начали действовать погранзоны

06.02.2017 14:15 — Новости Политики | БДГ  
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Решение Федеральной службы безопасности России об установлении на граничащей с Беларусью территории пограничных зон вступило в силу сегодня, 6 февраля.

Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова от 29 декабря 2016 года, пограничная зона вводится на территории трех российских властей - Псковской, Смоленской и Брянской. В данных регионах установлены пограничные зоны с предупреждающими знаками. Пограничные зоны установлены для граждан третьих стран, следующих из Беларуси в Россию.

Стоит отметить, что введение Россией пограничной зоны связано с вступлением в силу указа Александра Лукашенко №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который  был подписан 9 января.

Сам белорусский президент во время последней пресс-конференции был крайне возмущен реакцией РФ, заявив, что его указ о безвизовом въезде в России политизировали.

«Они от кого границу закрывают сегодня? Что это за пограничная зона в 30 км? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это, считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать», - заявил Лукашенко 3 февраля, добавив, что в РФ «кого только не принимают, даже террористов бывших», и добавил, что никого не должно настораживать, что Беларусь отменяет визы для третьих стран.

Глава белорусского МИД Владимир Макей, в свою очередь, заявил, что сроки безвизового въезда могут быть увеличены, если власти посчитают это целесообразным. Макей рассказал, что в Беларуси звучали разные предложения, и МИД выступал за наиболее либеральные из них. При этом внешнеполитическое ведомство приняло решение пока не отказываться от института регистрации иностранцев, пребывающих в Беларусь на срок более пяти дней.

«Если мы увидим, что этот режим заработал, то будем думать над тем, чтобы предложить более длительные периоды нахождения иностранцев в нашей стране», - отметил Владимир Макей. Он также подчеркнул, что Беларусь не скрывала от России подготовку указа и он не несет никаких угроз совместной границе.

Ранее мы сообщали о том, что некоторые российские СМИ назвали введение Беларусью пятидневного безвизового режима «ударом в спину», да и в целом подписанный Лукашенко указ уже почти месяц обсуждается в российской прессе довольно активно. Впрочем, сейчас в СМИ РФ все горячее обсуждают прошедшую пресс-конференцию Лукашенко, на которой он только и делал, что говорил про Россию: не обошлось без напоминания о газовом конфликте между двумя странами, которые не смогли согласовать вопросы по нефти и газу, и даже заявил, что на главу Россельхознадзора Сергея Данкеверта могут завести угловное дело

 
 
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Решение Федеральной службы безопасности России об установлении на граничащей с Беларусью территории пограничных зон вступило в силу сегодня, 6 февраля.

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