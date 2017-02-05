Решение Федеральной службы безопасности России об установлении на граничащей с Беларусью территории пограничных зон вступило в силу сегодня, 6 февраля.

Согласно приказу директора ФСБ Александра Бортникова от 29 декабря 2016 года, пограничная зона вводится на территории трех российских властей - Псковской, Смоленской и Брянской. В данных регионах установлены пограничные зоны с предупреждающими знаками. Пограничные зоны установлены для граждан третьих стран, следующих из Беларуси в Россию.

Стоит отметить, что введение Россией пограничной зоны связано с вступлением в силу указа Александра Лукашенко №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который был подписан 9 января.

Сам белорусский президент во время последней пресс-конференции был крайне возмущен реакцией РФ, заявив, что его указ о безвизовом въезде в России политизировали.

«Они от кого границу закрывают сегодня? Что это за пограничная зона в 30 км? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это, считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать», - заявил Лукашенко 3 февраля, добавив, что в РФ «кого только не принимают, даже террористов бывших», и добавил, что никого не должно настораживать, что Беларусь отменяет визы для третьих стран.

Глава белорусского МИД Владимир Макей, в свою очередь, заявил, что сроки безвизового въезда могут быть увеличены, если власти посчитают это целесообразным. Макей рассказал, что в Беларуси звучали разные предложения, и МИД выступал за наиболее либеральные из них. При этом внешнеполитическое ведомство приняло решение пока не отказываться от института регистрации иностранцев, пребывающих в Беларусь на срок более пяти дней.

«Если мы увидим, что этот режим заработал, то будем думать над тем, чтобы предложить более длительные периоды нахождения иностранцев в нашей стране», - отметил Владимир Макей. Он также подчеркнул, что Беларусь не скрывала от России подготовку указа и он не несет никаких угроз совместной границе.