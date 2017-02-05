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Белорусская парламентская делегация направилась с официальным визитом в Иран

06.02.2017 13:56 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. Официальный визит белорусской парламентской делегации в Иран начался 6 февраля, сообщает пресс-служба Совета Республики.

Делегацию возглавляет председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. По информации пресс-службы Палаты представителей, в составе делегации также заместитель председателя постоянной комиссии нижней палаты по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Петр Соловьев.

Белорусские парламентарии посетят Собрание исламского совета (парламент) Ирана, где проведут встречу с председателем Али Ардеширом Лариджани. "В целях обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах" запланированы встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также министром промышленности, шахт и торговли Мохамадом Резой Нематзаде.

Во время визита, который продлится до 8 февраля, пройдут переговоры с представителями иранских компаний для рассмотрения перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко 15 декабря 2016 года на встрече с послом Ирана Мохаммадом Резой Сабури по случаю завершения его дипломатической миссии в стране заявил о необходимости повышения уровня белорусско-иранского взаимодействия.

"Откровенно скажу, вы прекрасно знаете, и в нашей стране хорошо знают, какое значение мы придаем сотрудничеству с Ираном. Еще более откровенно скажу: предстоящий 2017 год станет определяющим в наших отношениях. Вроде бы везде декларируем, что мы — стратегические партнеры, у нас нет никаких противоречий, готовы сотрудничать по любым направлениям и запрещенных тем нет, но уровень нашего сотрудничества не просто желает быть лучшим. А если соотносить этот реальный уровень сотрудничества с нашими возможностями, он никакой. Впереди предстоит огромная работа", — сказал глава государства.

По данным Белстата, в январе—ноябре 2016 года товарооборот Беларуси и Ирана составил 44,6 млн долларов, снизившись к аналогичному периоду предшествовавшего года на 34,8%. При положительном сальдо в 34,8 млн долларов за 11 месяцев экспорт снизился на 30,6%, импорт — на 56,1%.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. Официальный визит белорусской парламентской делегации в Иран начался 6 февраля, сообщает пресс-служба Совета Республики. Делегацию возглавляет...

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