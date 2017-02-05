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Заявление Белорусской информационной компании БелаПАН по итогам "Большого разговора с президентом"
06.02.2017 15:12 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 6 февраля. 3 февраля прошло мероприятие под названием "Большой разговор с президентом". К участию в нем был приглашен и представитель Белорусской информационной компании БелаПАН — одного из крупнейших независимых СМИ в Беларуси, официально зарегистрированного еще в 1991 году. Однако по итогам приходится констатировать, что хуже организованного мероприятия с участием Александра Лукашенко нам видеть до сих пор еще не приходилось.
Несмотря на рекордную продолжительность встречи — 7 часов 20 минут — и общее количество участников (более ста), мало кому удалось поучаствовать в разговоре. Остальных, похоже, позвали ради массовки. Но если участие в таком мероприятии может потешить самолюбие общественных деятелей и экспертов , то журналистам такие утехи не нужны. Из представителей СМИ, посаженных за один стол с главой государства около персональных микрофонов, только третьей части дали возможность задать вопрос.
Организаторы "Большого разговора" могут говорить, что это не пресс-конференция, и ссылаться на новый формат встречи с президентом для возможности высказаться широкому кругу общества. Но никакой общественный круг не может быть хоть сколько-нибудь широким, пока журналисты лишены права задавать вопросы. Голос народа — это не отобранные каким-то образом десяток человек из уличного опроса и не подобранные специально общественные деятели и эксперты. Во всем мире голос народа — голос журналистов. Медиа — это звукоусилители существующих в обществе мнений и требований, и наша задача — чтобы власть постоянно слышала живой голос народа.
В Беларуси в течение последних двадцати лет механизмы диалога власти с обществом и отчетности чиновников целенаправленно разрушались. Пресс-службы большинства государственных органов превратились в бюрократические институты, которые имеют целью ограничивать доступ журналистов к информации. Чиновники в своей основной массе боятся давать комментарии не только независимым, но и государственным медиа. Стало системой, что сотрудникам БелаПАН и других независимых СМИ отказывают в доступе на заседания Совета министров. На большинство мероприятий с участием Александра Лукашенко допускается очень узкий пул журналистов из государственных СМИ.
Мы считаем, что это большая ошибка власти в отношениях с медиа и обществом в целом. Как бы ни препятствовали журналистам, как бы ни скрывали от нас информацию, мы находим пути получить ее альтернативным образом. Однако при этом часто лишены возможности добавить мнение представителей власти относительно той или иной проблемы, и это не может быть также проблемой власти, какой бы авторитарной она ни была. Для журналистов же ограничения в доступе к информации — это серьезный вызов, и преодолеть такие ограничения становится делом нашей профессиональной чести. Мы будем добиваться получения от представителей власти государственной точки зрения на события и проблемы, как бы они ни прятались от нас.
Во время "Большого разговора с президентом" представители БелаПАН и большинства других медиа были лишены возможности выполнить свой профессиональный долг — задать вопросы главе государства. Фактически нас использовали в роли статистов. Воспринимаем это как оскорбление и заявляем, что не видим смысла участвовать в мероприятиях, куда нас приглашают ради массовки, а не для выполнения наших профессиональных обязанностей.
Настаиваем на отдельном интервью с Александром Лукашенко, так как у журналистов и общества накопилось много вопросов о сегодняшнем дне и будущем Беларуси, которые и после "Большого разговора" остаются без ответа.
Призываем органы власти создать в Беларуси благоприятные условия для работы журналистов и наладить систему оперативного общения их представителей, включая высших государственных чиновников, со СМИ независимо от формы собственности.
БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. 3 февраля прошло мероприятие под названием "Большой разговор с президентом". К участию в нем был приглашен и представитель Белорусской...
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