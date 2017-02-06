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Лебедев: напряжение в отношениях России и Беларуси не повлияет на СНГ

07.02.2017 11:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Возникшее в последние месяцы напряжение в отношениях России и Беларуси не повлияет на деятельность Содружества Независимых Государств, заявил журналистам в Минске перед началом заседания Совета постоянных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Лебедев: напряжение в отношениях России и Беларуси не повлияет на СНГ
© Sputnik/
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"На СНГ ни в коем случае это не повлияет, потому что и Россия и Беларусь являются активными сторонниками сохранения и укрепления содружества независимых государств. Об этом мне говорили оба президента  главы правительств многократно. И не только мне. Это было заявлено публично на многих форумах. У меня этот счет волнений нет", — сказал Лебедев.

По его словам, эти временные шероховатости, напряжение в отношениях России и Беларуси ни в коем случае не повлияют на сотрудничество в рамках СНГ.

Кроме того, Лебедев заметил, что Россия и Беларусь всегда отличались особо тесными связями на фоне отношений с другими странами. Поэтому он выразил уверенность, что союзники и в этот раз найдут общий язык.

"Это как в семье: бывают некоторые несогласованности, разногласия, а люди мудрые. Во главе наших государств стоят мудрые руководители, и они найдут решение. Думаю, это трудности временные", — заявил исполнительный секретарь СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам исполнительного секретаря СНГ, во главе союзных государство стоят ”мудрые руководители”, которые найдут решение, как снять напряжение.

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