|
Лебедев: напряжение в отношениях России и Беларуси не повлияет на СНГ
07.02.2017 11:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Возникшее в последние месяцы напряжение в отношениях России и Беларуси не повлияет на деятельность Содружества Независимых Государств, заявил журналистам в Минске перед началом заседания Совета постоянных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
© Sputnik/
"На СНГ ни в коем случае это не повлияет, потому что и Россия и Беларусь являются активными сторонниками сохранения и укрепления содружества независимых государств. Об этом мне говорили оба президента главы правительств многократно. И не только мне. Это было заявлено публично на многих форумах. У меня этот счет волнений нет", — сказал Лебедев.
По его словам, эти временные шероховатости, напряжение в отношениях России и Беларуси ни в коем случае не повлияют на сотрудничество в рамках СНГ.
Кроме того, Лебедев заметил, что Россия и Беларусь всегда отличались особо тесными связями на фоне отношений с другими странами. Поэтому он выразил уверенность, что союзники и в этот раз найдут общий язык.
"Это как в семье: бывают некоторые несогласованности, разногласия, а люди мудрые. Во главе наших государств стоят мудрые руководители, и они найдут решение. Думаю, это трудности временные", — заявил исполнительный секретарь СНГ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам исполнительного секретаря СНГ, во главе союзных государство стоят ”мудрые руководители”, которые найдут решение, как снять напряжение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии