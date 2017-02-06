В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лебедев: Россия и Беларусь найдут общий язык "Отношения России и Беларуси всегда отличались близостью и теснотой, особо тесными связями, — отметил Лебедев. — Я не могу не согласиться с президентом...

"Отношения России и Беларуси всегда отличались близостью и теснотой, особо тесными связями, — отметил Лебедев. — Я не могу не согласиться с президентом Беларуси, который сказал, что происходящее — это временное явление, и мы наверняка найдем общий язык. Я тоже глубоко убежден, что общий язык будет найден". Как заметил исполнительный секретарь СНГ, "в каждой семье бывают некоторые несогласованности и разногласия". "Во главе наших государств стоят мудрые руководители, и я убежден, что они найдут решение", — подчеркнул Лебедев. Что касается влияния процессов, происходящих сейчас между Россией и Беларусью, на ситуацию в СНГ, то, по его словам, обе стороны являются активными сторонниками сохранения и укрепления Содружества. "Об этом мне неоднократно говорили оба президента и главы правительств. Это объявлялось публично на многих форумах. У меня на этот счет волнений нет. Временные шероховатости не повлияют на реальное сотрудничество в рамках СНГ", — уверен исполнительный секретарь.