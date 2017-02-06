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Мингорисполком запретил традиционное шествие в День Воли
07.02.2017 13:01 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 7 февраля. Мингорисполком отказался выдать разрешение на проведение шествия в День Воли, который представители демократической общественности Беларуси традиционно отмечают 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба движения "За Свободу".
(Будет дополнено.)
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 7 февраля. Мингорисполком отказался выдать разрешение на проведение шествия в День Воли, который представители демократической общественности Беларуси...
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