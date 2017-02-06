МИНСК, 7 фев — Sputnik. Связи между регионами становятся все более значимым фактором укрепления экономического сотрудничества Беларуси и России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь во вторник в Минске с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.



© Sputnik Иван Руднев Лукашенко: мои помощники по регионам были оторваны от президента

Глава государства подчеркнул, что без тесного межрегионального сотрудничества Беларусь и Россия никогда бы не имели таких близких, союзнических отношений.

"Прямые партнерские связи с регионами России становятся все более значимым фактором укрепления двустороннего экономического сотрудничества наших стран. Без экономики ни туда и ни сюда, потому что это основа любых отношений", — сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА .

Он заметил, что часто слышит упреки в свой адрес за то, что "я ищу интерес". "Но если бы не было интереса, наверное, и вы бы сюда не приехали. Да, мы всегда были бы друзьями и братьями, но, чтобы иметь навсегда братские отношения, основой должна быть экономика", — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что Костромская область давно является перспективным и надежным партнером Беларуси

"Связи с регионами удержали нас друг подле друга. Вы должны знать, что вы, россияне, наши самые близкие братья. Спасибо вам за то, что спасли этот союз", — сказал он.

Президент выразил уверенность, что укрепить сотрудничество между российским регионом и Беларусью помогут тесные связи по линии народной дипломатии, которые необходимо устанавливать.

В свою очередь Ситников выразил уверенность, что Беларусь и Россия всегда будут вместе. Фундамент для этого заложила общая история и близкие, родственные отношения между народами. "Мы, северные россияне, народ более сердечный. Мы с особым трепетом относимся к этим связям и отношениям", — заметил он.