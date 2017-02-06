В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мингорисполком запретил традиционное шествие в День Воли (дополнено) Как сообщает пресс-служба движения "За Свободу", в письме отмечается, что заявка на проведение шествия в День воли "не содержит заявления о проведении...

Как сообщает пресс-служба движения "За Свободу", в письме отмечается, что заявка на проведение шествия в День воли "не содержит заявления о проведении массового мероприятия и информации, которая предусмотрена для таких обращений в соответствии с законом Республики Беларусь "О массовых мероприятиях". Помимо этого, власти города усмотрели в действиях заявителей нарушение упомянутого закона, который гласит, что "организаторы массового мероприятия не имеют права объявлять в СМИ, сети интернет или других информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и другие материалы". На основании этого, сообщает Мингорисполкомк, "положительно решить рассматриваемый вопрос" о разрешении шествия в День воли "не представляется возможным". В свою очередь заявители утверждают, что еще 6 января весь пакет необходимых документов, включая заявку и обязательства, чиновникам передал активист Объединенной гражданской партии (ОГП) Егор Виняцкий. "Минорисполком, скорее всего, "потерял" документы специально. Эта ситуация могла произойти потому, что чиновники в последнее время избегают контактов с заявителями непосредственно и предлагают оставлять документы в общем ящике около входа", — так прокомментировал ситуацию председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич. Сегодня оргкомитет по проведению Дня воли планирует собраться, чтобы обсудить позицию городских властей и принять решение по поводу своих действий 25 марта. Как ранее сообщал БелаПАН, заявителями шествия на День воли в этом году выступили представители четырех оппозиционных организаций: Александр Русевич (движение "За Свободу"), Денис Садовский (оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия"), Егор Виняцкий (Объединенная гражданская партия) и Дмитрий Касперович (Партия БНФ). Организаторы просили власти города разрешить им сбор участников акции на площадке у здания Национальной академии наук, а также шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Проводить митинг в этом году не планировалось. Акция должна была пройти с 14.00 до 15.30. День Воли ежегодно отмечается белорусской оппозицией, он приурочен к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.