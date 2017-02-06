МИНСК, 7 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне "разобраться" в ситуации с поставками белорусской сельхозпродукции, проанализировать факты, прежде чем вводить ограничительные меры, сообщает РИА Новости .



© Sputnik / Виктор Толочко Котковец: замечания РФ по белорусским продуктам мгновенно устранимы

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области Беларуси, заподозрив их в реэкспорте из Украины.

"Как это (ограничения поставок говядины из Минской области — Sputnik) понимать? Это что, выпад какой-то? Положите нам на стол факты: вот говядина, она плохая… И мы немедленно будем перед вами оправдываться, искать причины. До сих пор не понимаем. А Минская область — это ж полстраны", — сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с губернатором Костромской области РФ Сергеем Ситниковым.

В частности, как отметил Лукашенко, основанием для запрета стало задержание фуры с мясом, возможно ввезенным из Украины.

"Посадите его (виновного предпринимателя — Sputnik), заберите это мясо, уничтожьте. Причем здесь Минская область? Жуликов хватает", — сказал он.

"Без проверки закрываете. Я настаиваю, чтобы проверка была", — подчеркнул президент.

По его словам, китайские специалисты проверили белорусские предприятия и открыли свой рынок для белорусской мясной и молочной продукции.

"Зачем же вы закрываете прежде, чем разобраться. Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса — закрывайте (для экспорта мяса в РФ — Sputnik) полностью страну", — добавил Лукашенко.

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