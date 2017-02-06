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Кремль: дата встречи Лукашенко и Путина еще не согласована

07.02.2017 14:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Время проведения Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России пока не согласовано, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Кремль предлагал провести встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СГ 9 февраля.

"Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет", — заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли сроки проведения ВГС.

Как сообщали российские СМИ, лидеры двух стран планировали обсудить энергетическое сотрудничество на полях саммита Союзного государства в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в Кремле заявляли, что планируют обсудить весь комплекс вопросов, стоящий на повестке дня Москвы и Минска.

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