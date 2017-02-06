МИНСК, 7 фев — Sputnik. Время проведения Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России пока не согласовано, сообщает РИА Новости .

Ранее сообщалось, что Кремль предлагал провести встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СГ 9 февраля .

"Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет", — заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли сроки проведения ВГС.

Как сообщали российские СМИ, лидеры двух стран планировали обсудить энергетическое сотрудничество на полях саммита Союзного государства в Москве.