МИНСК, 7 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь подтвердил приверженность Беларуси интеграции с Россией.



© Sputnik Андрей Александров Лукашенко: я ни на что в России не претендую

Глава государства во вторник в Минске провел встречу с губернатором Костромской области РФ Сергеем Ситниковым. В ее ходе он напомнил, что, когда только стал президентом, перед страной стоял выбор: или глубоко интегрироваться с Западом, или сохранить народнохозяйственный комплекс с Россией, созданный еще во времена Советского Союза.

"Я выбрал второе. Весь ответ, куда Лукашенко повернул или поворачивает – на Запад или на Восток", – сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

При этом глава государства напомнил, что в Беларуси проводился референдум по этому вопросу.

"Мы провели референдум по моей инициативе: быть с Россией или не быть. И более двух третей однозначно сказали: да, мы с Россией", – подчеркнул Лукашенко.

Он предположил, что "может, действительно, боятся (в России – Sputnik) потерять Беларусь".

При этом президент отметил, что в Европе на порядок выше, чем в Беларуси качество продукции, и никто республику там не ждет.

Он напомнил о военно-политическом взаимодействии между Минском и Москвой.

"Россияне – наши самые близкие братья… Как бы мы ни говорили о братстве и дружбе, люди хотят кушать каждый день, какую-то копейку иметь в кармане… Если нас будут шпынять каждый раз и выкидывать из России, где мы постоянно торговали, жили вместе, нам ничего не останется, как где-то в Африке, Азии, Китае, ЕС, Латинской Америке понемножку что-то где-то продавать", – сказал президент.