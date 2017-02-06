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Президент Ирана: Тегеран и Минск могут стать мостом между Персидским заливом и ЕС
07.02.2017 15:47 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 7 февраля. Тегеран приветствует сотрудничество с Минском в экономической, научно-технической и других сферах. Об этом заявил 6 февраля президент Ирана Хасан Роухани в Тегеране во время встречи с председателем верхней палаты белорусского парламента Михаилом Мясниковичем.
"Состоялся доброжелательный и конструктивный обмен мнениями по вопросам политического, экономического, парламентского, научно-технического сотрудничества", — сообщает пресс-служба Совета Республики.
Президент Ирана отметил, что между двумя странами "сложились хорошие отношения". По информации пресс-службы, Хасан Роухани подтвердил заинтересованность в развитии отношений с Евразийским экономическим союзом и предложил Беларуси участвовать в организации транспортных коридоров "Север — Юг" и "Запад — Восток", организация которых с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном находится на завершающей стадии.
"Иран и Беларусь могут стать мостом между Персидским заливом и Европейским союзом в дополнение к взаимному сотрудничеству", — сказал президент страны.
Мясникович на встрече обратил внимание на то, что у государств "имеются широкие возможности для развития диалога, а этот визит и проведенные переговоры дадут сигнал для его активизации". Он подчеркнул важность расширения политических и торгово-экономических отношений и предложил направления по углублению сотрудничества в промышленной кооперации, по оптимизации взаимодействия в финансовой сфере. Особый акцент, подчеркнули в Совете Республики, был сделан на совершенствовании финансовых расчетов между субъектами хозяйствования и реализации инвестиционных проектов иранскими компаниями в Беларуси.
"Обсуждая научно-техническое сотрудничество, стороны отметили, что Беларусь и Иран обладают рядом конкурентоспособных и инновационных технологий, включая нанотехнологии, космические технологии, и договорились, что особое внимание будет уделяться поддержке молодежи, участвующей в этих и иных проектах. Рассмотрены также вопросы подготовки иранских специалистов в белорусских университетах.
Собеседники отметили важность межпарламентского сотрудничества Беларуси и Ирана и обсудили пути его взаимного расширения", — сообщили в пресс-службе.
Председатель верхней палаты передал Роухани приветствие от Александра Лукашенко и пожелал ему успехов в предстоящих президентских выборах.
Официальный визит белорусской парламентской делегации в Иран проходит 6—8 февраля. В его рамках состоялись встречи с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом Резой Нематзаде, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и председателем Собрания исламского совета Али Лариджани. Подписан меморандум о белорусско-иранском межпарламентском сотрудничестве.
Александр Лукашенко 15 декабря 2016 года на встрече с послом Ирана Мохаммадом Резой Сабури по случаю завершения его дипломатической миссии в стране заявил о необходимости повышения уровня белорусско-иранского взаимодействия.
"Откровенно скажу, вы прекрасно знаете, и в нашей стране хорошо знают, какое значение мы придаем сотрудничеству с Ираном. Еще более откровенно скажу: предстоящий 2017 год станет определяющим в наших отношениях. Вроде бы везде декларируем, что мы — стратегические партнеры, у нас нет никаких противоречий, готовы сотрудничать по любым направлениям и запрещенных тем нет, но уровень нашего сотрудничества не просто желает быть лучшим. А если соотносить этот реальный уровень сотрудничества с нашими возможностями, он никакой. Впереди предстоит огромная работа", — сказал глава государства.
По данным Белстата, в январе—ноябре 2016 года товарооборот Беларуси и Ирана составил 44,6 млн долларов, снизившись к аналогичному периоду предшествовавшего года на 34,8%. При положительном сальдо в 34,8 млн долларов за 11 месяцев экспорт снизился на 30,6%, импорт — на 56,1%.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 7 февраля. Тегеран приветствует сотрудничество с Минском в экономической, научно-технической и других сферах. Об этом заявил 6 февраля президент Ирана Хасан...
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