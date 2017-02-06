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25 лет ЕС: станет ли Евросоюз самостоятельным игроком?

07.02.2017 17:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Соглашение 7 февраля 1992 года выглядело особенно символично на фоне произошедшего за два месяца до этого распада СССР, другого мощного интеграционного объединения на евразийском континенте.

25 лет ЕС: станет ли Евросоюз самостоятельным игроком?
© flickr.com/ Andrew Gustar
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Не стоит забывать и о том, что без европейской интеграции могло и не быть евразийской интеграции. При всех объективно возникающих проблемах в ходе европейской интеграции она выглядит привлекательным процессом, стимулируя схожие тенденции в других регионах мира. Собственно говоря, Европу трудно представить без европейской интеграции.

Самой большой ошибкой европейской интеграции можно признать селективный характер отбора участников, в силу чего целый ряд стран с самого начала не имел никаких шансов на участие в ней. События последних лет на украинской территории могли и не произойти, если бы России с самого начала было бы предложено принять участие в европейской интеграции с реальными шансами на полноправное присоединение. В конце концов, даже Турции позволили сделать первые шаги по пути евроинтеграции, хотя с самого начала сомневались, что процесс успешно завершится по образцу Австрии или Польши.

25 лет ЕС: станет ли Евросоюз самостоятельным игроком?
© AFP/ NICOLAS MAETERLINCK / BELGA
Новое здание штаб-квартиры Совета ЕС

Причин отказа одним участникам в евроинтеграции на фоне других много, но главными являются геополитические. Слишком большую роль с самого начала в евроинтеграционных процессах играли США, для которых они имели смысл сугубо для реализации своего геополитического доминирования. На фоне распада СССР главной задачей для Вашингтона было вовлечь в евроинтеграцию наиболее ценных союзников Москвы в Восточной  Европе,  а также и часть бывших республик СССР. Смысл сугубо прагматический — пока русские не опомнились после распада своего государства, сколотить крепкий блок европейских государств против них, чтобы они уже никогда не могли иметь прежнюю мощь.

Имело значение и блоковое мышление времен холодной войны на территории самой Европы. Все попытки отдельных политиков преодолеть антирусские  предубеждения оказались безуспешными. Добавляло проблем и то, что при вступлении в процесс евроинтеграции бывших союзников Москвы в Восточной Европе они точно знали, что гарантом быстрого вступления является поддержка Вашингтона, а для поддержки США нужно было демонстрировать острую неприязнь к России. Антироссийские страсти искусственно раздувались, при этом демонизация России формировала в ней все более острую неприязнь к США и ЕС, став залогом нынешних проблем.

Имели значение и другие факторы. В частности, в конце 1990-х я был на стажировке в Италии, и с лекцией выступил крупный политик Евросоюза. По окончании лекции я спросил его, почему Брюссель даже не хочет обсуждать саму возможность евроинтеграцию России, ведь Борис Ельцин уже не раз высказывался об интересе Москвы участвовать в этом процессе. Его ответ на чистом русском языке был прост — "Россия никогда не будет членом ЕС. Наш самый страшный кошмар — иметь общую границу с Китаем".

25 лет ЕС: станет ли Евросоюз самостоятельным игроком?
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То, что Россию с самого начала резко оттолкнули от процессов евроинтеграции, создало проблемы и ее союзникам. Едва Беларусь объявила о процессе создания Союзного государства с Россией, как тут же получила свой процесс демонизации на Западе и нарастающее давление. В том числе и санкционное. Когда в Москве напоминают о выигрышах белорусской экономики от общего рынка с Россией, неплохо помнить и о той плате, которую белорусская экономика платила за это десятилетиями на западном направлении.

При всех проблемах европейской интеграции в данный момент ни у Москвы, ни у Минска нет заинтересованности в распаде ЕС. Но есть интерес к тому, чтобы Евросоюз стал самостоятельным игроком, способным отделять свои интересы от мнения Вашингтона. Этот шанс у Брюсселя появится после выхода Великобритании. Лондон является самым мощным лоббистом интересов США в ЕС, и расставание с ним нанесет не только ущерб престижу евроинтеграции, но и даст возможность централизоваться на основе собственных интересов.  Другое дело, что пока что экономические проблемы и вызовы безопасности создают такую сумятицу в Евросоюзе, что за ними не все политики способны отделить краткосрочные и среднесрочные интересы от долгосрочных.

 
Теги: Минск
 
 
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