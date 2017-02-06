МИНСК, 7 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает российского лидера Владимира Путина и не ведет с ним никаких дел.

"Я не знаю Путина, не имею ничего общего с Россией, но ненавистники сходят с ума; в то время как Обама может себе позволить вести дела с Ираном, который №1 в терроризме, не вопрос!" – возмутился президент США.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy — yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 февраля 2017 г.

Также Трамп в своем Twitter выразил недоумение в связи с тем, что Барак Обама не подвергался критике за договоренности с Ираном.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что уважает Путина, а также отметил, что "лучше ладить с Россией, чем не ладить".