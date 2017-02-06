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Кто с кем дружит: Трамп высказался о своих отношениях с Россией

07.02.2017 16:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает российского лидера Владимира Путина и не ведет с ним никаких дел.

"Я не знаю Путина, не имею ничего общего с Россией, но ненавистники сходят с ума; в то время как Обама может себе позволить вести дела с Ираном, который №1 в терроризме, не вопрос!" – возмутился президент США.

Также Трамп в своем Twitter выразил недоумение в связи с тем, что Барак Обама не подвергался критике за договоренности с Ираном.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что уважает Путина, а также отметил, что "лучше ладить с Россией, чем не ладить".

 
Теги: Минск
 
 
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В своем Twitter-аккаунте американский президент отреагировал на обвинения в связях с российским правительством.

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