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МВД проверит чиновников Россельхознадзора: в Москве все спокойны

07.02.2017 18:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Россельхохнадзор в очередной раз заявил о правомерности своих решений по импорту продуктов из Беларуси, сообщает РИА Новости.

Во вторник министерство внутренних дел Беларуси объявило о начале доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, что имеют данные о том, что отдельные чиновники Россельхознадзора без достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России. Кроме того, по информации МВД, должностные лица надзорного ведомства распространяли недостоверную информацию, дискредитирующую белорусских производителей.

"Мы совершенно спокойно относимся к подобным заявлениям и еще раз повторяем, что все действия Россельхознадзора осуществляются в рамках правил международной торговли", — сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Она также указала, что "вся аргументация по ограничениям на поставки продукции из Белоруссии неоднократно предоставлялась белорусской стороне".

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Россельхохнадзор в очередной раз заявил о правомерности своих решений по импорту продуктов из Беларуси, сообщает РИА Новости. Во вторник...

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МВД Беларуси: Должностные лица Россельхознадзора в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции в РФ, проводится проверка
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