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Блогер Александр Лапшин экстрадирован в Азербайджан
07.02.2017 23:16 — Новости Политики | БелаПАН
"Пока шло заседание (коллегии Верховного суда Беларуси. — БелаПАН.), получается, его уже грузили в самолет! Мне только что звонили из консульства Израиля. Да, ребята, это правда, он в Баку. Хотя было подано письмо о допзащите, было подано заявление в КПЧ ООН (Комитет ООН по правам человека. — БелаПАН.). Ни родственники, ни адвокаты, ни посольства, никто не был уведомлен о том, что происходит на самом деле", — написала она. Информацию о депортации Лапшина подтверждают сообщения азербайджанских СМИ, в частности агентства . Как сообщалось ранее, утром 7 февраля коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси в закрытом режиме рассмотрела апелляцию Лапшина на постановление Мингорсуда, признавшего законным решение Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции. В удовлетворении жалобы было отказано. После заседания адвокат блогера сообщила журналистам, что в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома было подано ходатайство о предоставлении Лапшину в Беларуси дополнительной защиты, а также жалоба в Комитет ООН по правам человека. Российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". Лапшину в Азербайджане грозит до восьми лет лишения свободы. МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. Кроме того, Израиль по дипломатическим каналам добивался от Баку прекращения уголовного преследования блогера, сообщали израильские СМИ. Россия также выступила против экстрадиции Лапшина в Азербайджан — об этом заявил 17 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Активное участие в судьбе задержанного блогера принимали представители посольств Израиля и России в Беларуси. Решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан было вручено блогеру 18 января. 3 февраля во время встречи с представителями общественности и СМИ Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием и возможной экстрадицией блогера. Сначала глава государства уточнил у министра внутренних дел Игоря Шуневича, находится ли блогер еще в Беларуси, и, получив утвердительный ответ, отреагировал: "Ну ты создаешь лишние проблемы. Уже давно его надо было переслать туда, куда надо. Я же вам поручил: отдайте его по закону". Лукашенко заявил, а Шуневич подтвердил, что Лапшин был задержан в Минске не по инициативе Азербайджана, а потому, что находился в розыске по линии Интерпола. "Мы согласно решению Интерпола его задержали. И согласно всем законам и порядку мы должны его передать Азербайджану. Конечно, мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно. Точно так же отнесутся потом и к нам. Поэтому по всем соглашениям мы должны его передать Азербайджану", — сказал глава государства. По его словам, никаких оснований не отдавать Лапшина Азербайджану у белорусской стороны нет. При этом Лукашенко сказал, что поручал главе МИД Владимиру Макею "попробовать с министрами иностранных дел Израиля, России и Азербайджана согласовать, чтобы это красиво разойтись, чтобы судьба этого человека не стала, чтобы он не стал каким-то заложником". "Есть же эти развязки, правила правилами, но если Израиль, Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся. А никто не захотел договариваться", — констатировал глава государства. Он уверен, что "Израиль и Азербайджан, Россия тут постольку поскольку, или договорились, или договорятся о судьбе этого человека". "Если Израиль захочет, у этого человека с головы не упадет ни один волос", — закончил Лукашенко.
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"Пока шло заседание (коллегии Верховного суда Беларуси. — БелаПАН.), получается, его уже грузили в самолет! Мне только что звонили из консульства Израиля. Да,...
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