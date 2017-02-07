|
Обзор важнейших событий 7 февраля 2017 года
07.02.2017 22:35 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 7 февраля. Александр Лукашенко обеспокоен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС. Об этом он заявил в Минске на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым. "За последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует. Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕАЭС", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. Глава государства подчеркнул, что за прошедшие два года объем товарооборота внутри ЕАЭС значительно снизился. "Вот создали интеграцию... Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить, и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?" — заявил он.
Лукашенко на встрече с Ситниковым призвал Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси. "Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. — БелаПАН.) захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. Глава государства отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам. "Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает, — заметил Лукашенко. — Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну".
Подвижек в белорусско-российских переговорах по газу и нефти нет. Россия продолжает ждать от Беларуси оплаты долга за газ, заявил журналистам в Москве вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год", — цитирует Дворковича ТАСС. Вице-премьер также сказал, что пока не может прокомментировать заявление президента Беларуси о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти. На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко заявил, что расценивает поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью как издевательство.
Сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России пока не согласованы, заявил журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет", — цитирует Пескова РИА Новости. 2 февраля Песков сообщил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют провести в феврале переговоры в Москве. Ранее аппарат постоянного комитета Союзного государства сообщал, что встреча Лукашенко и Путина находится в стадии подготовки, однако точная дата заседания не согласована. Россия как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Беларусь пока не дала подтверждения.
Организаторы празднования Дня Воли не собираются отказываться от традиционного шествия. Новая заявка на проведение акции будет подана в Мингорисполком 8 февраля — такое решение принято на заседании оргкомитета. Подчеркивалось, что акция пройдет в прежнем формате: сбор участников на площадке у здания Национальной академии наук и шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Проводить митинг в этом году не планируется. Организаторы также будут предлагать руководству Мингорисполкома встретиться для обсуждения формата шествия. Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января. 7 февраля стало известно, что власти дали отрицательный ответ. В письме за подписью управделами горисполкома Анны Мательской отмечается, что в горисполком был подан лишь документ под названием "Обязательства по организации и проведению массового мероприятия (демонстрации)". Собственно заявки на проведение шествия подано не было, как это предусмотрено законом "О массовых мероприятиях".
Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что проводит доследственную проверку в отношении действий Россельхознадора. "Министерство внутренних дел располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", — говорится в сообщении МВД.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 февраля. Александр Лукашенко обеспокоен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС. Об этом он заявил в Минске...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии