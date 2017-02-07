﻿ Экстрадицию блогера Лапшина МИД Армении назвал нарушением прав человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Экстрадицию блогера Лапшина МИД Армении назвал нарушением прав человека

08.02.2017 10:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Преследования блогера Александра Лапшина и его экстрадицию в Азербайджан пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян назвал нарушением основополагающих прав человека. Официальный комментарий армянского МИДа размещен на аккаунте ведомства в Facebook.

Экстрадицию блогера Лапшина МИД Армении назвал нарушением прав человека
© Sputnik Murad Orujov
Консул: посольство РФ о Лапшине уведомила израильская сторона

Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку и передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

"Преследование Александра Лапшина, его экстрадиция в Азербайджан являются грубейшим нарушением основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения, что в очередной раз демонстрирует существующую пропасть между диктатурой и демократией", — говорится в заявлении Балаяна, размещенном на странице МИД Армении в Facebook.

Экстрадицию блогера Лапшина МИД Армении назвал нарушением прав человека
Sputnik Азербайджан
Ночной полет блогера Лапшина: никто и не ожидал

По словам пресс-секретаря МИД, число посещающих Нагорный Карабах политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов приумножится.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны.

МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.

В Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение госграницы, обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушением основополагающих прав человека назвал пресс-секретарь МИД Армении экстрадицию блогера Александра Лапшина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Блогер Александр Лапшин экстрадирован в Азербайджан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика