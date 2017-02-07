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Лукашенко создал оргкомитет по подготовке заседания ПА ОБСЕ в Минске

08.02.2017 11:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко создал оргкомитет по подготовке заседания ПА ОБСЕ в Минске
© Фото: пресс-служба президента
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Заседание сессии ПА ОБСЕ пройдет в Минске в начале июля 2017 года, Минск ожидает более 300 парламентариев из 56 стран мира.

"Оргкомитет возглавит председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. В его состав также войдут еще более 30 человек, в числе которых министры, руководители различных ведомств и учреждений", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

Республиканскому организационному комитету поручено утвердить план подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и совместно с заинтересованными обеспечить его реализацию, а также обеспечить проведение этого международного форума на высоком организационном уровне, отметили в президентской пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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Оргкомитет возглавит председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

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