МИНСК, 8 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Заседание сессии ПА ОБСЕ пройдет в Минске в начале июля 2017 года, Минск ожидает более 300 парламентариев из 56 стран мира.

"Оргкомитет возглавит председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. В его состав также войдут еще более 30 человек, в числе которых министры, руководители различных ведомств и учреждений", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

Республиканскому организационному комитету поручено утвердить план подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и совместно с заинтересованными обеспечить его реализацию, а также обеспечить проведение этого международного форума на высоком организационном уровне, отметили в президентской пресс-службе.