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Распоряжением Лукашенко создан оргкомитет по проведению в Минске сессии ПА ОБСЕ
08.02.2017 11:18 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.
Возглавит оргкомитет председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. В его состав также войдут более 30 человек, в том числе министры, руководители различных ведомств и учреждений.
Республиканскому оргкомитету поручено утвердить план подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и совместно с заинтересованными обеспечить его реализацию, а также обеспечить проведение этого международного форума "на высоком организационном уровне".
Сессия ПА ОБСЕ состоится в Минске 5—9 июля 2017 года. Для участия в заседании прибудет около 700 человек, в том числе свыше 500 парламентариев из 56 стран.
Вопросы, связанные с проведением сессии ПА ОБСЕ, обсуждались 20 декабря в Минске на встрече Александра Лукашенко с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси. Лукашенко заявил, что "сессия должна стать важным шагом по дальнейшему обеспечению стабильности и безопасности в Европейском регионе".
"Вопрос безопасности и сотрудничества как никогда громко должен звучать именно во взаимосвязи — безопасности не может быть без сотрудничества. Если мы не будем сотрудничать и будем, как прежде, разговаривать через забор, то ни о какой безопасности в этом регионе речи быть не может", — заявил глава государства.
Он также отметил, что заключения наблюдателей ОБСЕ по прошедшим в Беларуси парламентским выборам "не слишком уж разочаровали, но и не особо обрадовали белорусскую сторону".
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 8 февраля. Создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по...
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