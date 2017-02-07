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Жириновский утверждает, что не предлагал включить Беларусь в состав РФ

08.02.2017 11:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 8 февраля. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский утверждает, что не предлагал включить Беларусь в состав Российской Федерации, сообщает ТАСС. "Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего такого не предлагал", — заявил он в Москве 8 февраля. 

Жириновский пояснил, что в рамках своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Беларусью и Россией. "Лукашенко просит денег все больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность", — добавил политик. Подобным высказыванием, пояснил Жириновский, он хотел продемонстрировать, что "внутренние цены должны быть для тех, кто находится в составе российского государства". "Ни одно государство в мире не будет продавать товар по внутренним ценам иностранцам", — добавил он. 

Выступая 4 февраля на съезде ЛДПР, Жириновский сравнил поведение президента Беларуси с теленком из русской поговорки, который "двух маток сосет". "Белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", — цитировала Жириновского российская "Парламентская газета".

Высказывания лидера ЛДПР получили большой общественный резонанс в Беларуси. Активист организации "Моладзь БНФ" Максим Солод 5 февраля обратился в МВД с требованием дать правовую оценку высказываниям Жириновского и рассмотреть вопрос о запрете ему въезда в Беларусь.
Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 февраля. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский утверждает, что не предлагал включить Беларусь в состав Российской...

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