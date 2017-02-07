Минск, 8 февраля. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский утверждает, что не предлагал включить Беларусь в состав Российской Федерации, сообщает ТАСС . "Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего такого не предлагал", — заявил он в Москве 8 февраля.



Жириновский пояснил, что в рамках своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Беларусью и Россией. "Лукашенко просит денег все больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность", — добавил политик. Подобным высказыванием, пояснил Жириновский, он хотел продемонстрировать, что "внутренние цены должны быть для тех, кто находится в составе российского государства". "Ни одно государство в мире не будет продавать товар по внутренним ценам иностранцам", — добавил он.



Выступая 4 февраля на съезде ЛДПР, Жириновский сравнил поведение президента Беларуси с теленком из русской поговорки, который "двух маток сосет". "Белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", — цитировала Жириновского российская "Парламентская газета".



Высказывания лидера ЛДПР получили большой общественный резонанс в Беларуси. Активист организации "Моладзь БНФ" Максим Солод 5 февраля обратился в МВД с требованием дать правовую оценку высказываниям Жириновского и рассмотреть вопрос о запрете ему въезда в Беларусь.

Марина Носова, БелаПАН.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жириновский утверждает, что не предлагал включить Беларусь в состав РФ Минск, 8 февраля. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский утверждает, что не предлагал включить Беларусь в состав Российской...