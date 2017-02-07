МИНСК, 8 фев — Sputnik. МИД РФ выразил разочарование решением Верховного суда Беларуси о выдаче известного блогера Александра Лапшина Азербайджану, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.



© Sputnik Murad Orujov Экстрадицию блогера Лапшина МИД Армении назвал нарушением прав человека

Во вторник ВС Беларуси оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Лапшина Баку . Поздно вечером блогер был доставлен в аэропорт Гейдара Алиева . Сопровождали Лапшина сотрудники Службы госбезопасности.

"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Российские дипломаты заявили, что намерены дальше отстаивать интересы Лапшина. "Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", — подчеркнули в МИД.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Минском Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.