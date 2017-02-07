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Выдача Лапшина Азербайджану: Москва разочарована и намерена вернуть его

08.02.2017 11:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. МИД РФ выразил разочарование решением Верховного суда Беларуси о выдаче известного блогера Александра Лапшина Азербайджану, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Выдача Лапшина Азербайджану: Москва разочарована и намерена вернуть его
© Sputnik Murad Orujov
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Во вторник ВС Беларуси оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Лапшина Баку. Поздно вечером блогер был доставлен в аэропорт Гейдара Алиева. Сопровождали Лапшина сотрудники Службы госбезопасности.

"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Российские дипломаты заявили, что намерены дальше отстаивать интересы Лапшина. "Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", — подчеркнули в МИД. 

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Минском Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские дипломаты прокомментировали выдачу блогера Лапшина Баку и заявили о намерении продолжать отстаивать интересы гражданина РФ.

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