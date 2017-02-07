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Выдача Лапшина Азербайджану: Москва разочарована и намерена вернуть его
08.02.2017 11:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. МИД РФ выразил разочарование решением Верховного суда Беларуси о выдаче известного блогера Александра Лапшина Азербайджану, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
© Sputnik Murad Orujov
Во вторник
"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Российские дипломаты заявили, что намерены дальше отстаивать интересы Лапшина. "Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", — подчеркнули в МИД.
В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Минском Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.
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Российские дипломаты прокомментировали выдачу блогера Лапшина Баку и заявили о намерении продолжать отстаивать интересы гражданина РФ.
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