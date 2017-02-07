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Блогера Лапшина "переместили" из минского СИЗО в бакинский
08.02.2017 12:12 — Новости Политики | БДГ
Эстрадированный из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор № 1, сообщает Azeri.Today.
Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов сообщил, что сейчас ведутся необходимые следственные мероприятия по возбужденному в отношении блогера уголовному делу.
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Гражданина Украины, России и Израиля задержали в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Баку обвиняет блогера в посещении Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Минский горсуд ранее признал законным экстрадицию Лапшина. Против экстрадиции протестовала Россия.
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Эстрадированный из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор № 1, сообщает Azeri.Today.
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