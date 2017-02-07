Эстрадированный из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор № 1, сообщает Azeri.Today.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов сообщил, что сейчас ведутся необходимые следственные мероприятия по возбужденному в отношении блогера уголовному делу.

провокацию на ежегодной туристической выставке - IMTM 2017 - The 23nd Annual International Tourism Exhibition, которая проходит в Тель-Авиве. В специальной группе, созданной в фейсбуке, его сторонники обсуждают возможность сорвать презентацию туристического потенциала Азербайджана и Беларуси. Защитники Лапшина намерены устроитьна ежегодной туристической выставке - IMTM 2017 - The 23nd Annual International Tourism Exhibition, которая проходит в Тель-Авиве. В специальной группе, созданной в фейсбуке, его сторонники обсуждают возможность сорвать презентацию туристического потенциала Азербайджана и Беларуси.

подтвердил законность решения горсуда о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. 7 февраля Верховный суд Беларусирешения горсуда о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследования.