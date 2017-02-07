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Блогера Лапшина "переместили" из минского СИЗО в бакинский

08.02.2017 12:12 — Новости Политики | БДГ  
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Эстрадированный из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор № 1, сообщает Azeri.Today.
 
Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов сообщил, что сейчас ведутся необходимые следственные мероприятия по возбужденному в отношении блогера уголовному делу.
 
Защитники Лапшина намерены устроить провокацию на ежегодной туристической выставке -  IMTM 2017 - The 23nd Annual International Tourism Exhibition, которая проходит в Тель-Авиве. В специальной группе, созданной в фейсбуке, его сторонники обсуждают возможность сорвать презентацию туристического потенциала Азербайджана и Беларуси.
 
7 февраля Верховный суд Беларуси подтвердил законность решения горсуда о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследования.
 
Гражданина Украины, России и Израиля задержали в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Баку обвиняет блогера в посещении Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Минский горсуд ранее признал законным экстрадицию Лапшина. 
 
"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью, - заявил МИД России. - Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье".
 
Теги: Минск
 
 
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Эстрадированный из Беларуси в Азербайджан блогер Александр Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор № 1, сообщает Azeri.Today.  

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