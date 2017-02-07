МИНСК, 8 фев — Sputnik. Израиль пристально следит за делом блогера Александра Лапшина, имеющего, помимо российского, гражданство еврейского государства, сообщил РИА Новости официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, во вторник вечером был доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.

"Мы пристально следим за развитием дела господина Лапшина и находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам", — сказал собеседник Нахшон.

Депутат Кнессета Ксения Светлова, которая с самого начала включилась в борьбу за освобождение Лапшина, считает, что ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне, вплоть до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"У нас есть близкие и тесные отношения с Азербайджаном. Я очень надеюсь, что те, кто должен вмешаться в эту ситуацию, имею в виду министров, возможно даже, премьер-министра, то есть самый высокий уровень, сделают это, пока не поздно. Потому что из того, что предъявляют Лапшину, получается, что ему грозит немалый тюремный срок – от пяти до семи лет. Этого ни в коем случае нельзя допустить", — сказала Светлова.

"Занимаясь этой историей, я нахожусь на связи с его семьей, с израильским МИД на протяжении почти двух месяцев с того момента, как он был задержан в Беларуси. Учитывая, что речь идет об израильском гражданине, который отслужил в армии, в боевых частях, я считаю, что Израиль должен нести ответственность за его жизнь и благополучие", — добавила она.

Азербайджан, один из основных торгово-экономических и политических партнеров Израиля на постсоветском пространстве, считается главным поставщиком нефти в еврейское государство и крупным покупателем продукции его военно-промышленного комплекса. В конце прошлого года с визитом в Баку побывал Нетаньяху.