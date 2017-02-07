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Парламентарии Армении выступили за исключение Беларуси из ОДКБ
08.02.2017 13:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на решение Минска на выдачу блогера Александра Лапшина Баку, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла, сообщил
На заседании парламента в среду вице-спикер Эдуард Шармазанов (фракция "Республиканской партия Армении") заявил, что экстрадиция Лапшина – это шаг против мирного процесса, это шаг против России, против Армении, а также удар по демократическим ценностям".
"Наш "союзник" Беларусь выдала Лапшина за то, что он посетил Карабах и позитивно о нем высказался. Это по своей политической составляющей равно выдаче Венгрией Рамиля Сафарова. Я призываю всех граждан сегодня в 15:00 выразить свою жесткую позицию перед посольством Беларуси", – заявил депутат Нико Пашинян, (фракция "Армянский национальный Конгресс").
По его словам, МИД Армении должен отозвать посла из Беларуси и максимально жестко отреагировать на этот шаг.
Депутат Ваграм Багдасарян, секретарь фракции РПА назвал решение Минска нарушением прав человека со стороны члена ОДКБ.
"Мы должны поднять вопрос прекращения членства Беларуси в ОДКБ", – сказал он.
Омбудсмен Армении Арман Татоян также высказал обеспокоенность экстрадицией Лапшина. Данный вопрос он поднял в среду в ходе встречи со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа.
Российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, во вторник вечером был доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.
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Выдача Беларусью блогера Александра Лапшина Азербайджану вызвала бурю негодования в Национальном собрании Армении.
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