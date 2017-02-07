МИНСК, 8 фев – Sputnik. Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на решение Минска на выдачу блогера Александра Лапшина Баку, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла, сообщил Sputnik Армения .

На заседании парламента в среду вице-спикер Эдуард Шармазанов (фракция "Республиканской партия Армении") заявил, что экстрадиция Лапшина – это шаг против мирного процесса, это шаг против России, против Армении, а также удар по демократическим ценностям".

"Наш "союзник" Беларусь выдала Лапшина за то, что он посетил Карабах и позитивно о нем высказался. Это по своей политической составляющей равно выдаче Венгрией Рамиля Сафарова. Я призываю всех граждан сегодня в 15:00 выразить свою жесткую позицию перед посольством Беларуси", – заявил депутат Нико Пашинян, (фракция "Армянский национальный Конгресс").

По его словам, МИД Армении должен отозвать посла из Беларуси и максимально жестко отреагировать на этот шаг.

Депутат Ваграм Багдасарян, секретарь фракции РПА назвал решение Минска нарушением прав человека со стороны члена ОДКБ.

"Мы должны поднять вопрос прекращения членства Беларуси в ОДКБ", – сказал он.

Омбудсмен Армении Арман Татоян также высказал обеспокоенность экстрадицией Лапшина. Данный вопрос он поднял в среду в ходе встречи со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, во вторник вечером был доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.