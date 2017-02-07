МИНСК, 8 фев — Sputnik. Посольство России в Минске поддерживает тесные контакты с сотрудниками российского посольства в Азербайджане в связи с выдачей Баку блогера Александра Лапшина, сообщили Sputnik в среду в консульском отделе посольства.

Блогер Лапшин в минувший вторник был доставлен спецрейсом из Минска в Баку в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности Азербайджана.

"В связи с его выдачей мы поддерживаем тесные контакты с коллегами из посольства в Баку, отслеживаем ситуацию. Руководство посольства в курсе этой ситуации", — сказали в консульском отделе российского посольства в Минске.

Там также сообщили, что сегодня посольство посещала жена Лапшина Екатерина. "Екатерина Викторовна, конечно, в шоке от выдачи. По всему видно, что она очень сильно подавлена в связи со сложившейся ситуацией", — сказал представитель консульской службы.

Отвечая на вопрос о том, стало ли известно, подавала ли защита Лапшина ходатайство о дополнительной защите, собеседник агентства сказал, что "мы эти вопросы с ней не уточняли. Просто она пришла в посольство, мы ее поддержали чисто по-человечески". Других комментариев по данному вопросу в посольстве не дали, отметив, что они отслеживают ситуацию, связанную с выдачей блогера Лапшина.

Как ранее сообщал Sputnik, 7 февраля Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу Лапшина и его адвокатов на решение Мингорсуда, который счел законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси выдать гражданина РФ по запросу Баку.

В середине декабря 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.