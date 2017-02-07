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МВД Беларуси: Ходатайство о дополнительной защите блогера Лапшина в ведомство не поступало

08.02.2017 15:06 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 8 февраля. Министерство внутренних дел Беларуси заявляет, что ходатайство о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в отношении Александра Лапшина к ним не поступало.

"По состоянию на 8 февраля 2017 года в Министерство внутренних дел ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты гражданину России и Израиля Александру Лапшину в установленном порядке не поступало", — заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

В сообщении МВД отмечается, что процедура рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты предусматривает возможность такого обращения — в том числе для лиц, находящихся под стражей. Это может быть сделано как посредством личной подачи заявления, так и с помощью адвоката. "Таким образом, Александр Лапшин с момента его задержания в Минске 15 декабря 2016 года имел возможность своевременного обращения в МВД Республики Беларусь с соответствующим ходатайством", — подчеркнули в министерстве.

7 февраля адвокат Лапшина Наталья Шепина сообщила журналистам, что жена задержанного блогера направила в отдел по гражданству и миграции Мингорисполкома ходатайство о предоставлении ее мужу дополнительной защиты на территории Беларуси, а также жалобу в Комитет ООН по правам человека.

В тот же день Лапшин был экстрадирован в Азербайджан по решению Генеральной прокуратуры Беларуси, которое подтвердили Минский городской суд и Верховный суд Беларуси.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск по линии Европола за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". В Азербайджане Лапшину грозит до восьми лет лишения свободы.

3 февраля во время встречи с представителями общественности и СМИ в Минске Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием Лапшина. Уточнив у министра внутренних дел, находится ли блогер еще в Беларуси, и получив утвердительный ответ, Лукашенко сказал: "Ну, ты создаешь лишние проблемы. Уже давно его надо было переслать туда, куда надо. Я же вам поручил: отдайте его по закону".

"Мы согласно решению Интерпола его задержали, и согласно всем законам и порядку мы должны его передать Азербайджану. Конечно, мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно. Точно так же отнесутся потом и к нам. Поэтому по всем соглашениям мы должны его передать Азербайджану", — подчеркнул Лукашенко.

При этом он сообщил, что поручал главе МИД "попробовать с министрами иностранных дел Израиля, России и Азербайджана согласовать, чтобы это красиво разойтись, чтобы судьба этого человека не стала, <...> чтобы он не стал каким-то заложником". "Есть же эти развязки, правила правилами, но если Израиль, Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся. А никто не захотел договариваться", — сказал глава государства.

Действия Беларуси, выдавшей блогера Азербайжану, сегодня активно критикуют в России, Израиле и Армении.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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