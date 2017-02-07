Дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина до сих пор не согласована. Ранее сообщалось, что она может произойти 9 февраля.

Накануне в Кремле сообщили, что дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина пока не согласована: заседание высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России не утверждено. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«До сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости» .

На сайте СГ информации о том, как и когда пройдет заседание высшего госсовета, нет. В разделе «бюджет» также нет информации о бюджете на этот год - его должны принять именно в ходе заседания, которое проходит раз в год с участием глав двух государств, министров и членов правительств.

Ранее сообщалось, что встреча может пройти 9 февраля - такую дату предлагали в Кремле, но белорусская сторона изначально не дала подтверждения того, что встреча состоится. Кремль предполагал, что на встрече будет обсуждаться энергетический вопрос. Пока стороны не согласовали поставки нефти и газа, согласованы лишь поставки в Беларуси российской электроэнергии.

Российско-белорусские авльянсы в последнее время трещат по швам. 27 октября главы ЕАЭС не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. А 9 декабря на совещании Александр Лукашенко потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а позднее отозвал белорусских специалистов из таможенных органов. Последние переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Кремле, длившиеся свыше пяти часов, успехом не увенчались .

В ходе последней пресс-конференции Лукашенко признал, что России и Беларусь не смогли согласовать вопросы по нефти и газу , заявил о том, что независимость дороже нефти и несколько неожиданно сообщил об обращении в суд, а ранее дважды предлагал искать замену российской нефти. Выступление Лукашенко вызвало крайне негативную реакцию российских СМИ, а в Кремле на заявления белорусского президента отреагировали весьма холодно .

Накануне стало также известно, что Беларусь и Россия не смогли достичь договоренности по спорному газовому вопросу. Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович сообщил о том, что в переговорах Беларуси и РФ по газу никаких подвижек не наблюдается.