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Когда Лукашенко встретится с Путиным?
08.02.2017 15:23 — Новости Политики | БДГ
Дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина до сих пор не согласована. Ранее сообщалось, что она может произойти 9 февраля.
Накануне в Кремле сообщили, что дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина пока не согласована: заседание высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России не утверждено. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«До сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос
На
Ранее сообщалось, что встреча может пройти 9 февраля - такую дату предлагали в Кремле, но белорусская сторона изначально не дала подтверждения того, что встреча состоится. Кремль предполагал, что на встрече будет обсуждаться энергетический вопрос. Пока стороны не согласовали поставки нефти и газа, согласованы лишь поставки в Беларуси российской электроэнергии.
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Дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина до сих пор не согласована. Ранее сообщалось, что она может произойти 9 февраля.
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