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Посол: Россия и дальше будет бороться за Лапшина
08.02.2017 15:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Россия будет и дальше бороться за блогера Александра Лапшина, заявил в среду журналистам чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков.
Накануне Верховный суд Беларуси оставил в силе решение Генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Через несколько часов спецрейс доставил его в аэропорт Гейдара Алиева.
"Позиция Российской Федерации остается прежней. Мы настаиваем на освобождении гражданина Лапшина и передаче его в руки Российской Федерации или в руки государства Израиль", — заявил Суриков на пресс-конференции в Минске.
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Глава представительства общался с супругой блогера и выразил ей свои соболезнования в связи со сложившийся ситуацией.
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