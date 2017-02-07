МИНСК, 8 фев — Sputnik. Россия будет и дальше бороться за блогера Александра Лапшина, заявил в среду журналистам чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков.

Накануне Верховный суд Беларуси оставил в силе решение Генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Через несколько часов спецрейс доставил его в аэропорт Гейдара Алиева.

"Позиция Российской Федерации остается прежней. Мы настаиваем на освобождении гражданина Лапшина и передаче его в руки Российской Федерации или в руки государства Израиль", — заявил Суриков на пресс-конференции в Минске.