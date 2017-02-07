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Армянские парламентарии выступают за исключение Беларуси из ОДКБ в связи с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан
08.02.2017 16:41 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Депутаты армянского парламента осудили выдачу 7 февраля Беларусью Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске 14 декабря прошлого года по запросу Азербайджана. Власти этой страны объявили его в международный розыск по линии Европола за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". Лапшину в Азербайджане грозит до восьми лет лишения свободы.
Как сообщает
"ЕАЭС и ОДКБ, а также Беларусь — как союзническое государство, начинают терять авторитет в глазах армянского общества, и здесь России есть над чем задуматься", — заявил депутат Национального собрания Армении Самвел Дарманян.
Депутат Наира Загробян назвала действия Беларуси наглостью и беспримерным цинизмом. Она готова голосовать за приостановление членства Армении в ОДКБ до правового решения вопроса.
А ее коллеги Грант Баргратян и Ваграм Багдасарян предложили поставить вопрос об исключении Беларуси из состава ОДКБ.
Па информации Агентства международной информации
"Я, как сопредседатель армяно-белорусской группы дружбы, заявляю, что этот позорный шаг и грязная сделка не исходят из интересов наших отношений, мирного урегулирования карабахского конфликта, а является шагом против России и ударом по демократическим ценностям, поскольку ни один демократический режим не мог пойти на такой шаг", — сказал Шармазанов.
При этом он отметил, что как сопредседатель комиссии не считает на данный момент целесообразным садиться с белорусской стороной за стол переговоров для обсуждения данного вопроса, "поскольку комиссия называется группой дружбы, а это абсолютно не дружественный шаг".
Заморозить дипломатические отношения с Беларусью потребовал предвыборный блок "Выход". Об этом, как сообщает ресурс
"Блок "Выход" решительно осуждает этот шаг властей Белоруссии, который нарушает право свободы слова, и считает это оскорблением в адрес армянского народа. Экстрадиция Лапшина свидетельствует о том, что союзнический статус Беларуси в отношении Армении в ОДКБ и ЕАЭС носит формальный характер и не может быть фактором обеспечения внешней безопасности Армении. Блок "Выход" требует от властей Армении отозвать посла Армении в Беларуси и заморозить дипломатические отношения с этой страной", — подчеркнуто в заявлении.
Посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян заявил ресурсу, что сделал все возможное для недопущения экстрадиции Лапшина. При этом он сказал, что требовать отзыва посла могут только несведущие люди.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Армянские парламентарии выступают за исключение Беларуси из ОДКБ в связи с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан
Минск, 8 февраля. Депутаты армянского парламента осудили выдачу 7 февраля Беларусью Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного...
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