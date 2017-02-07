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Армянские парламентарии выступают за исключение Беларуси из ОДКБ в связи с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан

08.02.2017 16:41 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 8 февраля. Депутаты армянского парламента осудили выдачу 7 февраля Беларусью Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске 14 декабря прошлого года по запросу Азербайджана. Власти этой страны объявили его в международный розыск по линии Европола за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". Лапшину в Азербайджане грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщает Armenpress, парламентарии, в частности, считают, что экстрадиция была проведена с нарушением международных норм и прав человека.

"ЕАЭС и ОДКБ, а также Беларусь — как союзническое государство, начинают терять авторитет в глазах армянского общества, и здесь России есть над чем задуматься", — заявил депутат Национального собрания Армении Самвел Дарманян.

Депутат Наира Загробян назвала действия Беларуси наглостью и беспримерным цинизмом. Она готова голосовать за приостановление членства Армении в ОДКБ до правового решения вопроса.

А ее коллеги Грант Баргратян и Ваграм Багдасарян предложили поставить вопрос об исключении Беларуси из состава ОДКБ.

Па информации Агентства международной информации Новости Армения, экстрадицию Лапшина позорным шагом и грязной сделкой между Беларусью и Азербайджаном в беседе с журналистами назвал вице-спикер Национального собрания Армении, сопредседатель армяно-белорусской парламентской группы дружбы Эдуард Шармазанов.

"Я, как сопредседатель армяно-белорусской группы дружбы, заявляю, что этот позорный шаг и грязная сделка не исходят из интересов наших отношений, мирного урегулирования карабахского конфликта, а является шагом против России и ударом по демократическим ценностям, поскольку ни один демократический режим не мог пойти на такой шаг", — сказал Шармазанов.

При этом он отметил, что как сопредседатель комиссии не считает на данный момент целесообразным садиться с белорусской стороной за стол переговоров для обсуждения данного вопроса, "поскольку комиссия называется группой дружбы, а это абсолютно не дружественный шаг".

Заморозить дипломатические отношения с Беларусью потребовал предвыборный блок "Выход". Об этом, как сообщает ресурс lragir.am, говорится в заявлении альянса, которое разместил на своей странице в Facebook один из его лидеров, депутат парламента Армении Никол Пашинян. Блок проводит сегодня акцию протеста у посольства Беларуси в Армении.

"Блок "Выход" решительно осуждает этот шаг властей Белоруссии, который нарушает право свободы слова, и считает это оскорблением в адрес армянского народа. Экстрадиция Лапшина свидетельствует о том, что союзнический статус Беларуси в отношении Армении в ОДКБ и ЕАЭС носит формальный характер и не может быть фактором обеспечения внешней безопасности Армении. Блок "Выход" требует от властей Армении отозвать посла Армении в Беларуси и заморозить дипломатические отношения с этой страной", — подчеркнуто в заявлении.

Посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян заявил ресурсу, что сделал все возможное для недопущения экстрадиции Лапшина. При этом он сказал, что требовать отзыва посла могут только несведущие люди.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 февраля. Депутаты армянского парламента осудили выдачу 7 февраля Беларусью Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного...

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