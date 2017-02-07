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МИД Азербайджана: Дело блогера Лапшина рассматривается в рамках законов республики
08.02.2017 17:00 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Азербайджан считает неправильными попытки политизации дела блогера Александра Лапшина, экстрадированного 7 февраля из Минска в Баку. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении внешнеполитического ведомства страны.
"Этот вопрос, носящий чисто правовой характер, должен рассматриваться в юридической плоскости", — говорится в заявлении.
В нем отмечается, что, несмотря на предупреждения министерств иностранных дел государств, гражданином которых он является, Лапшин "без разрешения правительства Азербайджана совершал незаконные поездки на оккупированные Вооруженными силами Армении азербайджанские территории и призывал к нарушению признанной на международном уровне территориальной целостности страны". При этом, по утверждению МИД, "эти действия совершались преднамеренно".
По данным внешнеполитического ведомства, экстрадированный блогер помещен в бакинский следственный изолятор пенитенциарной службы Минюста Азербайджана. "Вопрос Лапшина рассматривается в рамках законов Азербайджанской Республики", — говорится в сообщении.
Блогер Лапшин, имеющий российское и израильское гражданство, был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан вечером 7 февраля. За несколько часов до этого коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси в закрытом режиме рассмотрела апелляцию Лапшина на постановление Минского городского суда, который признал законным решение Генеральной прокуратуры об экстрадиции блогера. В удовлетворении жалобы было отказано.
После заседания адвокат Лапшина сообщила журналистам, что в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома подано ходатайство о предоставлении блогеру дополнительной защиты в Беларуси. Направлена также жалоба в Комитет ООН по правам человека.
Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". В Азербайджане Лапшину грозит до восьми лет лишения свободы.
Власти России и Израиля выступали против выдачи блогера Азербайджану.
3 февраля во время встречи с представителями общественности и СМИ в Минске Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием Лапшина: "Мы согласно решению Интерпола его задержали, и согласно всем законам и порядку мы должны его передать Азербайджану. Конечно, мы его вообще можем выпустить, но это будет неправильно. Точно так же отнесутся потом и к нам. Поэтому по всем соглашениям мы должны его передать Азербайджану".
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 8 февраля. Азербайджан считает неправильными попытки политизации дела блогера Александра Лапшина, экстрадированного 7 февраля из Минска в Баку. Об этом...
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