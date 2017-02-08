|
Обзор важнейших событий 8 февраля 2017 года
08.02.2017 22:55 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 8 февраля. Оргкомитет по празднованию Дня Воли предложил руководству Мингорисполкома провести координационную встречу об организации шествия 25 марта по случаю 99-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Соответствующее обращение на имя председателя Мингорисполкома Андрея Шорца передано вместе с повторно поданной заявкой на проведение шествия. Документ подписали лидеры движения "За Свободу" Юрий Губаревич, Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, Партии БНФ Алексей Янукевич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский и представитель движения солидарности "Разам" Елена Толстая. "Мы считаем неприемлемой практику, когда Минский городской исполнительный комитет принимает решения об изменении заявленного маршрута массовых мероприятий без обсуждения и согласования с его организаторами, а также без объяснения причин отказа в заявленном формате. Мы настаиваем на открытом обсуждении", — заявил Янукевич.
Необходимо законодательно закрепить необратимость приватизации государственного имущества и сократить срок исковой давности, заявил министр экономики Владимир Зиновский на совместном заседании Минэкономики и Палаты представителей Национального собрания по вопросу сотрудничества экономического и депутатского блоков для реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы. "Этот важный шаг станет положительным сигналом для инвесторов и позволит нам, наконец, приблизиться к общепринятым стандартам защиты прав субъектов приватизации", — сказал Зиновский.
Депутаты армянского парламента осудили выдачу 7 февраля Беларусью Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного в Минске 14 декабря прошлого года по запросу Азербайджана. Власти этой страны объявили его в международный розыск по линии Европола за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". Лапшину в Азербайджане грозит до восьми лет лишения свободы. Парламентарии, в частности, считают, что экстрадиция была проведена с нарушением международных норм и прав человека. "ЕАЭС и ОДКБ, а также Беларусь — как союзническое государство, начинают терять авторитет в глазах армянского общества, и здесь России есть над чем задуматься", — заявил депутат Национального собрания Армении Самвел Дарманян. Депутат Наира Загробян назвала действия Беларуси наглостью и беспримерным цинизмом. Она готова голосовать за приостановление членства Армении в ОДКБ до правового решения вопроса.
Россельхознадзор выразил обеспокоенность недостаточным контролем со стороны представителей ветеринарных служб "отдельных областей Республики Беларусь" за осуществлением поставок продукции животного происхождения на территорию России. В январе 2017 года пресечены попытки ввоза более 40 партий молочной и мясной продукции белорусского происхождения, не отвечающей требованиям технических регламентов и ветеринарных правил ЕАЭС, перевозившихся в неудовлетворительном санитарном состоянии, а также в сопровождении не полностью или неверно заполненных ветеринарно-сопроводительных документов, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Основные нарушения выявлены у предприятий, расположенных в Минской, Витебской и Гомельской областях. "Вышеперечисленное свидетельствует о системных недоработках структурных подразделений областных ветеринарных служб Республики Беларусь, а также о практике отгрузок в Россию продукции без осуществления физического контроля ветеринарным врачом, так называемого "слепого контроля", когда ветеринарные документы оформляются только на основании представленных транспортных накладных или удостоверений качеств, без осмотра продукции", — считают в Россельхознадзоре.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 февраля. Оргкомитет по празднованию Дня Воли предложил руководству Мингорисполкома провести координационную встречу об организации шествия 25 марта по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии