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Алиев поблагодарил Лукашенко за выдачу блогера Лапшина
08.02.2017 21:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за экстрадицию российско-израильского блогера Александра Лапшина, сообщила в среду пресс-служба азербайджанского лидера.
Верховный суд Беларуси 7 февраля оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня он
"Глава государства (Алиев – Sputnik) выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина", – говорится в сообщении пресс-службы.
Там также отмечается, что Азербайджан расценил данный шаг белорусской стороны как следование позициям верховенства закона и соблюдение международных конвенций.
По мнению Алиева, экстрадиция блогера также является проявлением азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства.
В Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение госграницы – за посещение Нагорного Карабаха. Обе статьи, по которым обвиняется блогер, в качестве наказания предусматривают до пяти лет лишения свободы.
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Азербайджан расценил данный шаг белорусской стороны как следование позициям верховенства закона и соблюдение международных конвенций.
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