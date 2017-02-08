МИНСК, 8 фев – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за экстрадицию российско-израильского блогера Александра Лапшина, сообщила в среду пресс-служба азербайджанского лидера.

Верховный суд Беларуси 7 февраля оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку .

"Глава государства (Алиев – Sputnik) выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина", – говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что Азербайджан расценил данный шаг белорусской стороны как следование позициям верховенства закона и соблюдение международных конвенций.

По мнению Алиева, экстрадиция блогера также является проявлением азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства.

В Азербайджане российско-израильскому блогеру Александру Лапшину грозит уголовное преследование за публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение госграницы – за посещение Нагорного Карабаха. Обе статьи, по которым обвиняется блогер, в качестве наказания предусматривают до пяти лет лишения свободы.