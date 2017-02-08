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Алиев поблагодарил Лукашенко за выдачу блогера Лапшина

09.02.2017 08:23 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. 8 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за решение об экстрадиции в Азербайджан Александра Лапшина.

"Глава нашего государства выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, расценил данный шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства", — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Сообщается, что Лукашенко поблагодарил Алиева за признательность.

"В ходе телефонного разговора стороны говорили об успешном развитии белорусско-азербайджанских двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили состоявшийся в конце минувшего года официальный визит президента Лукашенко в Азербайджан, отметили успешное выполнение достигнутых в ходе визита договоренностей. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии наших связей в политической, экономической и других сферах", — отмечается в сообщении.

Блогер Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". В Азербайджане Лапшину грозит до восьми лет лишения свободы.

Александр Лапшин, имеющий в том числе российское гражданство, был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан вечером 7 февраля. За несколько часов до этого коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси в закрытом режиме рассмотрела апелляцию Лапшина на постановление Минского городского суда, который признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции блогера. В удовлетворении жалобы было отказано.

Власти России и Израиля выступали против выдачи блогера Азербайджану.

МИД России накануне заявил, что "российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. 8 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за решение об экстрадиции в Азербайджан...

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