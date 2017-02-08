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Блогер Лапшин: шок жены, армянский пикет и благодарность Алиева
09.02.2017 08:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Выдача Беларусью российско-израильского гражданина, блогера Александра Лапшина второй день находится в топе новостей. 7 февраля ньюсмейкером была Генпрокуратура Азербайджана, сообщившая о том, что
Жена опального блогера
Супруга Лапшина Екатерина в настоящее время находится в Минске и уже совершила визит в российское посольство, где состоялся разговор о ситуации с выдачей. В дипмиссии отметили, что
Глубокое разочарование Москвы
Во второй половине дня российский
© Sputnik Максим Блинов
В официальном комментарии МИД РФ говорится, что российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью.
В свою очередь в Кремле заявили, что что для защиты Лапшина предпринимаются меры. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, Россия продолжит защищать его интересы в законном порядке.
Армянский пикет
В свою очередь в армянском парламенте бурно отреагировали на выдачу блогера Лапшина азербайджанской стороне. Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на действия Минска, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла из страны. Представители разных партийных фракций были единодушны и призвали не только исключить РБ из ОДКБ, но и провести пикет у белорусского посольства в Ереване, что и было сделано во второй половине дня.
Ответ Минска
Ситуацию с блогером Лапшиным из Минска комментировали только "силовики". В начале дня появился комментарий главы департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна о том, что ему
В конце дня официальным обширным комментарием разразилась генеральная прокуратура. Главным посылом надзорного ведомства страны было то, что ни Россия, ни Израиль, гражданином которых является Лапшин, не обращались к Минску с просьбой о выдаче, хотя с 15 декабря 2016 года (дата задержания блогера) до 7 февраля (дата выдачи) было достаточно времени. В Генпрокуратуре отметили, что в отличие о этих стран, Азербайджан обратился с такой просьбой, и Лапшина выдали.
Алиев поблагодарил Лукашенко
Вечером среды пресс-служба азербайджанского лидера распространила сообщение о том, что
© Фото: из архива Александра Гурарье
"Глава государства (Алиев — Sputnik) выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там также отмечается, что Азербайджан расценил данный шаг белорусской стороны как следование позициям верховенства закона и соблюдение международных конвенций. По мнению Алиева, экстрадиция блогера также является проявлением азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства.
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