МИНСК, 9 фев — Sputnik. Выдача Беларусью российско-израильского гражданина, блогера Александра Лапшина второй день находится в топе новостей. 7 февраля ньюсмейкером была Генпрокуратура Азербайджана, сообщившая о том, что блогер доставлен спецрейсом в бакинский аэропорт Гейдара Алиева . В минувшую среду дело Лапшина прокомментировали все — начиная от главы департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси и заканчивая армянскими депутатами, призвавшими исключить Беларусь из ОДКБ.

Жена опального блогера

Супруга Лапшина Екатерина в настоящее время находится в Минске и уже совершила визит в российское посольство, где состоялся разговор о ситуации с выдачей. В дипмиссии отметили, что жена опального блогера "находится в шоке" от того, что экстрадиция стала такой стремительной. В посольстве отметили, что следят за ситуацией с Лапшиным и держат постоянный контакт с российскими дипломатами, аккредитованными в Баку, которые уже запросили встречу с ним у азербайджанских властей.

Глубокое разочарование Москвы

Во второй половине дня российский посол Александр Суриков выступил с официальным комментарием по поводу Лапшина . Его заявление практически слово в слово повторяло заявление российского МИДа. По словам посла, в Москве рассчитывают, что Лапшин будет передан "либо в руки России, либо в руки Израиля".



© Sputnik Максим Блинов Выдача Лапшина Азербайджану: Москва разочарована и намерена вернуть его

В официальном комментарии МИД РФ говорится, что российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью.

В свою очередь в Кремле заявили, что что для защиты Лапшина предпринимаются меры. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, Россия продолжит защищать его интересы в законном порядке.

Армянский пикет

В свою очередь в армянском парламенте бурно отреагировали на выдачу блогера Лапшина азербайджанской стороне. Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на действия Минска, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла из страны. Представители разных партийных фракций были единодушны и призвали не только исключить РБ из ОДКБ, но и провести пикет у белорусского посольства в Ереване, что и было сделано во второй половине дня. Армянский парламентарий Никол Пашинян во время акции протеста призвал посла покинуть страну . Также он потребовал от властей Армении отозвать армянского посла из Минска.

Ответ Минска

Ситуацию с блогером Лапшиным из Минска комментировали только "силовики". В начале дня появился комментарий главы департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна о том, что ему не поступало ходатайство от Лапшина и его адвокатов о предоставлении ему дополнительной защиты или убежища .

В конце дня официальным обширным комментарием разразилась генеральная прокуратура. Главным посылом надзорного ведомства страны было то, что ни Россия, ни Израиль, гражданином которых является Лапшин, не обращались к Минску с просьбой о выдаче, хотя с 15 декабря 2016 года (дата задержания блогера) до 7 февраля (дата выдачи) было достаточно времени. В Генпрокуратуре отметили, что в отличие о этих стран, Азербайджан обратился с такой просьбой, и Лапшина выдали.

Алиев поблагодарил Лукашенко

Вечером среды пресс-служба азербайджанского лидера распространила сообщение о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за экстрадицию Лапшина .



© Фото: из архива Александра Гурарье Израильский журналист: Александр Лапшин — профессиональный провокатор

"Глава государства (Алиев — Sputnik) выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что Азербайджан расценил данный шаг белорусской стороны как следование позициям верховенства закона и соблюдение международных конвенций. По мнению Алиева, экстрадиция блогера также является проявлением азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства.