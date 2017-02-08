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Блогер Лапшин: шок жены, армянский пикет и благодарность Алиева

09.02.2017 08:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Выдача Беларусью российско-израильского гражданина, блогера Александра Лапшина второй день находится в топе новостей. 7 февраля ньюсмейкером была Генпрокуратура Азербайджана, сообщившая о том, что блогер доставлен спецрейсом в бакинский аэропорт Гейдара Алиева. В минувшую среду дело Лапшина прокомментировали все — начиная от главы департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси и заканчивая армянскими депутатами, призвавшими исключить Беларусь из ОДКБ.

Жена опального блогера

Супруга Лапшина Екатерина в настоящее время находится в Минске и уже совершила визит в российское посольство, где состоялся разговор о ситуации с выдачей. В дипмиссии отметили, что жена опального блогера "находится в шоке" от того, что экстрадиция стала такой стремительной. В посольстве отметили, что следят за ситуацией с Лапшиным и держат постоянный контакт с российскими дипломатами, аккредитованными в Баку, которые уже запросили встречу с ним у азербайджанских властей.

Глубокое разочарование Москвы

Во второй половине дня российский посол Александр Суриков выступил с официальным комментарием по поводу Лапшина. Его заявление практически слово в слово повторяло заявление российского МИДа. По словам посла, в Москве рассчитывают, что Лапшин будет передан "либо в руки России, либо в руки Израиля".

Блогер Лапшин: шок жены, армянский пикет и благодарность Алиева
© Sputnik Максим Блинов
Выдача Лапшина Азербайджану: Москва разочарована и намерена вернуть его

В официальном комментарии МИД РФ говорится, что российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Беларусью.

В свою очередь в Кремле заявили, что что для защиты Лапшина предпринимаются меры. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, Россия продолжит защищать его интересы в законном порядке.

Армянский пикет

В свою очередь в армянском парламенте бурно отреагировали на выдачу блогера Лапшина азербайджанской стороне. Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на действия Минска, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла из страны. Представители разных партийных фракций были единодушны и призвали не только исключить РБ из ОДКБ, но и провести пикет у белорусского посольства в Ереване, что и было сделано во второй половине дня. Армянский парламентарий Никол Пашинян во время акции протеста призвал посла покинуть страну. Также он потребовал от властей Армении отозвать армянского посла из Минска.

Ответ Минска

Ситуацию с блогером Лапшиным из Минска комментировали только "силовики". В начале дня появился комментарий главы департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна о том, что ему не поступало ходатайство от Лапшина и его адвокатов о предоставлении ему дополнительной защиты или убежища.

Блогер Лапшин: шок жены, армянский пикет и благодарность Алиева
© блог Александра Лапшина
Генпрокуратура РБ: Лапшин с решением о его выдаче был ознакомлен

В конце дня официальным обширным комментарием разразилась генеральная прокуратура. Главным посылом надзорного ведомства страны было то, что ни Россия, ни Израиль, гражданином которых является Лапшин, не обращались к Минску с просьбой о выдаче, хотя с 15 декабря 2016 года (дата задержания блогера) до 7 февраля (дата выдачи) было достаточно времени. В Генпрокуратуре отметили, что в отличие о этих стран, Азербайджан обратился с такой просьбой, и Лапшина выдали.

Алиев поблагодарил Лукашенко

Вечером среды пресс-служба азербайджанского лидера распространила сообщение о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за экстрадицию Лапшина.

Блогер Лапшин: шок жены, армянский пикет и благодарность Алиева
© Фото: из архива Александра Гурарье
Израильский журналист: Александр Лапшин — профессиональный провокатор

"Глава государства (Алиев — Sputnik) выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что Азербайджан расценил данный шаг белорусской стороны как следование позициям верховенства закона и соблюдение международных конвенций. По мнению Алиева, экстрадиция блогера также является проявлением азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Генпрокуратура Беларуси напомнила РФ и Израилю, что у них было больше месяца, чтобы обратиться с просьбой об экстрадиции Лапшина, а под занавес дня Алиев...

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