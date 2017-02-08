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В ОДКБ не комментируют требования армянских депутатов о лишении Беларуси членства в организации

09.02.2017 10:42 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности не комментируют требования армянских парламентариев о лишении Беларуси членства в ОДКБ из-за экстрадиции в Азербайджан российско-израильского блогера Александра Лапшина.

"Мы не комментируем мнения отдельных депутатов", — заявил БелаПАН пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

По его словам, порядок выхода государства из состава ОДКБ определен статьей 20 устава организации.

При этом Зайнетинов отметил, что Беларусь в настоящее время председательствует в ОДКБ, под председательством белорусского посла в Москве регулярно проводятся заседания постоянного совета организации. Последний раз — 7 февраля.

Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государством-членом его положений, решений Совета коллективной безопасности и принятых в их исполнение решений других органов организации совет может приостановить его участие в деятельности органов ОДКБ. В случае продолжения государством-членом невыполнения указанных обязательств совет может принять решение о его исключении из организации.

Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса.

Порядок приостановки участия государства-члена в деятельности органов ОДКБ или его исключения из организации определяется соответствующим положением, утверждаемым советом.

Напомним, передача 7 февраля Минском Баку Лапшина, разыскиваемого Азербайджаном за незаконное посещение Нагорного Карабаха и "публичные призывы, направленные против государства", вызвала резко негативную реакцию в Ереване. Члены Национального собрания Армении, в частности, считают, что экстрадиция была проведена с нарушением международных норм и прав человека.

"ЕАЭС и ОДКБ, а также Беларусь — как союзническое государство, начинают терять авторитет в глазах армянского общества, и здесь России есть над чем задуматься", — заявил депутат Национального собрания Армении Самвел Дарманян.

Депутат Наира Загробян назвала действия Беларуси наглостью и беспримерным цинизмом. Она готова голосовать за приостановление членства Армении в ОДКБ до правового решения вопроса.

А ее коллеги Грант Баргратян и Ваграм Багдасарян предложили поставить вопрос об исключении Беларуси из состава ОДКБ.

Также негативно действия официального Минска оценили в Москве и Тель-Авиве.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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