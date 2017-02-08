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МИД: Минск добросовестно исполнил обязательства, экстрадировав Лапшина
09.02.2017 11:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Беларусь выполнила все свои международные обязательства в правовой сфере в вопросе экстрадиции российского блогера Александра Лапшина Азербайджану, заявил на брифинге в четверг начальник управления информации —пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик в Минске.
Гражданин РФ и Израиля
"МИД впервые комментирует данный вопрос. Следует отметить, что Беларусь выполнила все свои обязательства в правовой сфере",- сказал Мирончик.
(последует)
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Беларусь выполнила все свои международные обязательства в правовой сфере в вопросе экстрадиции российского блогера Александра Лапшина...
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