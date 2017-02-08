МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси подтверждает приверженность страны союзническим отношениям с Россией.

"Министерство иностранных дел подтверждает неизменную приверженность союзническим, дружеским отношениям с Россией", — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик в четверг в Минске, отвечая на вопрос о российском решении по созданию пограничной зоны на границе Беларуси и РФ.

Он подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на аналогичный подход со стороны РФ и поиск развязок в возникающих вопросах.

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