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МИД: Минск заинтересован в дружбе с Москвой

09.02.2017 11:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси подтверждает приверженность страны союзническим отношениям с Россией.

"Министерство иностранных дел подтверждает неизменную приверженность союзническим, дружеским отношениям с Россией", — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик в четверг в Минске, отвечая на вопрос о российском решении по созданию пограничной зоны на границе Беларуси и РФ.

Он подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на аналогичный подход со стороны РФ и поиск развязок в возникающих вопросах.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона рассчитывает на аналогичный подход со стороны России и совместное решение возникающих вопросов.

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